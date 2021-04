: Ha il lusso di passare quaranta minuti senza nemmeno piegarsi per raccogliere la bottiglietta. Al primo affondo si fa saltare in scioltezza da Mayoral e nella ripresa si oppone a Bruno Peres.: Parte senza fronzoli e obbliga Pedro a una giornata di sudore e improperi. Esce per infortunio. (61’ Antov 6: meno esperto)Un paio di lanci lunghi rischiano di beffare la Roma. In fase difensiva però si addormenta su Mayoral proprio nel momento migliore. Un errore imperdonabile. Finale da attaccante.: Attento, usa il fisico e non solo per annullare i tentativi di Perez e compagni.: Affonda e preoccupa Reynolds confermandosi uno dei migliori prodotti del Bologna stagionale. Bene anche in copertura anche se Perez non è che sia un problema così grande.Recupera palloni pure quando dorme. Bella la sfida con Villar, ma lo spagnolo la vince ai punti. (77’ Dominguez ng): Sporca i pensieri di Diawara e Villar con un pressing continuo ma equilibrato. Più timido in fase di inserimento. (69’ Juvara 6: un tentativo senza pretese e qualche sprazzo di gioia)Sbaglia i tempi di movimento proprio nel momento in cui invece c’è da essere perfetti. Deludente e poco convinto. (61’ Orsolini 6: invoca palloni, non sempre è servito)Quasi non ci crede quando Mirante gli nega la gioia del gol. Resta il più pericoloso della squadra di Mihajlovic nonostante qualche pausa di troppo.Gioca sulla linea, pronto a fare male. Peccato che quando arrivano le occasioni vere e proprie si dimostra confuso. (61’ Sansone 5,5: non dà lo strappo che Sinisa si aspettava): Trecentocinquanta in serie A. Tutte (o quasi) col solito piglio da combattente, ma almeno quest’anno con pochi gol. E anche oggi si conferma ormai allergico all’esultanza.Avrà terminato il dizionario delle parolacce a fine primo tempo. Il suo Bologna domina per 40 minuti ma si fa beffare da ingenuo in occasione del gol di Mayoral. E da quel momento in poi è tutta un’altra gara. Manca un centravanti vero.