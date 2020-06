: bene nell’ordinaria amministrazione sino alla goffa uscita a metà che riapre il match, l'errore gli costa un voto. Nel primo tempo mette a referto una bella parata su La Gumina.tiene bene la posizione, svolge il compito senza acuti ma con attenzione e buona personalità, che poi sono le qualità richieste ad un terzino affidabile.: governa la difesa da leader del reparto. Non sbaglia niente, in occasione del gol subito lui era in marcatura su Gabbiadini.: buona prestazione con pochissime sbavature. L'unico errore è sulla rete di Bonazzoli che spaventa il Bologna, perchè si dimentica dell'attaccante blucerchiato. Dà però l'impressione di fermarsi a causa dell'uscita di Skorupski. Per il resto, partita senza particolare apprensione.: vale lo stesso discorso fatto per Tomiyasu. Difende bene, dal suo versante la Samp non è quasi mai pericolosa. Con il 4-3-3 ha chiaramente compiti più difensivi, e li svolge piuttosto bene.: quantità e densità al centro del campo, ma poche iniziative in fase di impostazione. Deve farsi sentire di più nel cuore della manovra rossoblù.(dall’ 8’ s.t.: entra e garantisce forze fresche al centrocampo, evitando alla squadra di andare in affanno. Corre per due ed è un apporto prezioso).: lotta e combatte con il coltello in mezzo ai denti davanti alla difesa. Solito centrocampista tosto e rognoso.(dal 37’ s.t.: gioca alto in sostegno al terzetto d’attacco. Tenta anche la conclusione da fuori con una palla che passa vicino al palo sinistro. Ha buoni piedi e mette dentro anche alcuni palloni interessanti.(dal 41’ s.t.: quando si mette in condizione di puntare il diretto avversario, quasi sempre riesce a scappare via. L'esempio perfetto è quando si procura il rigore poi trasformato da Barrow, replica qualche minuto inserendosi con i tempi giusti e mettendo dentro la seconda rete. Ha bisogno di soli 120 secondi per spezzare il match.: lotta e cerca spazio, ma ne trova ben poco. La sua esperienza è fondamentale per il Bologna, ma oggi non riesce ad accendere la luce con continuità. Bella la sventagliata che trova Orsolini largo quando gli emiliani si procurano il rigore.(dal 42’ s.t.: la prima occasione del Bologna capita sui suoi piedi, ma la sassata da buona posizione viene respinta da Audero. E’ l’unico acuto in cinquanta minuti per il resto anonimi.(dall’ 8’ s.t.: Mihajlovic sceglie la velocità per mettere in difficoltà la Samp. Il suo ingresso spezza la partita, trasforma il rigore e trova l’imbucata di Orsolini dopo uno slalom formato Coppa del Mondo. Bacia anche il palo alla sinistra di Audero con un gran sinistro a giro, risolve la partita).All.: l'allenatore serbo risolve la partita con il cambio Barrow. L'ingresso in campo dell'attaccante, guizzante e veloce, toglie punti di riferimento alla Samp e il Bologna cinico e spietato ne approfitta come meglio non potrebbe. I rossoblù si complicano la vita nel finale, ma è comunque una squadra ben allenata e ben messa in campo.