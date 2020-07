sul gol non ha troppe colpe ma a volte appare un po' insicuro.si fa notare spesso in fase propositiva, segnando tra l’altro un gol annullato per fuorigioco. In fase difensiva non delude.(dal 39’ s.t.).adattato nel ruolo di centrale, può far meglio in occasione del gol di Manolas. Preferisce la fascia e il motivo è chiaro.Lozano si rende pericoloso ma trova davanti un avversario in grado di contrastarlo. Il palo colpito a fine partita grida ancora vendetta.spesso in difficoltà, corre ma non ha la condizione per reggere tutta la partita. Ci prova ma non sempre riesce.(dal 20’ s.t.a differenza del compagno sostituito, corre e contribuisce alla manovra).fornisce l’assist per il gol di Barrow, dopo una prova intensa e di grande sacrificio. Le giocate migliori passano dai suoi piedi.impone la sua presenza in mezzo al campo, contrasta gli avversari e non molla mai.(dal 32’ s.t.giovanissimo ma con personalità, riesce a gestire bene i minuti finali della gara).si ritaglia il suo spazio da protagonista, oggi non sbaglia praticamente nulla e si fa notare per la sua qualità.(dal 32’ s.t.mette minuti sulle gambe e poco altro).recupera diversi palloni e fa il lavoro sporco ma la paura di sbagliare lo frena. Gli serve più determinazione per riuscire a sfondare.(dal 20’ s.t.non si nota particolarmente, gara elementare per lui).pressa alto dall’inizio alla fine del match e infatti trova il gol nel secondo tempo, annullato per fuorigioco millimetrico.giocate sublimi, determinazione e due gol in una serata. Uno annullato e uno che vale il pareggio.il Bologna subisce gol subito ma questa volta non molla, un pareggio maturato con impegno e costanza nell’arco del match.