gli avversari non lo intimoriscono troppo fino ai gol di Koopmeiners e Hojlund che si insaccano alle sue spalle.la difesa inizialmente non corre troppi rischi, insieme ai compagni perde un po’ di concentrazione nella seconda frazione di gioco.(dal 37’ st).chiamato a dirigere il reparto arretrato, fa suo il compito commettendo poche sbavature se non qualche piccola disattenzione.mantiene la posizione in maniera attenta nei primi quarantacinque minuti, poi ci pensa Hojlund a dargli del filo da torcere.corre tanto sulla fascia pensando più alla fase difensiva, mossa che però non paga dopo il vantaggio. Un po’ in sofferenza.nel primo tempo tenta un tiro da fuori area ma poi fa quello che gli riesce meglio, contrastare l’avversario.(dal 24’ stmossa astuta per cercare di agguantare il pari).lo scozzese continua a crescere di partita in partita, non teme l’avversario e fa bene quello che gli chiede l’allenatore.(dal 24’ stnon entra mai davvero in partita).in ottima forma, appare pimpante in più di una giocata diventando un valore aggiunto per l’attacco.tanto lavoro sporco sulla trequarti, resiste ad oltranza anche quando vorrebbe rifiatare.(dal 23’ stcome il compagno fornisce supporto ai compagni).va subito in rete con un bellissimo gol di sinistro, la sua è sicuramente una prestazione ad alti livelli.in posizione adattata da ‘Falso nove’ si rende subito pericoloso, il ruolo non è il suo ma delude un po' le aspettative.il Bologna perde una gara pur giocando per larghi tratti di gara. Peccato, resta il rammarico dei punti persi.