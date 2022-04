sempre attento e preciso, i blucerchiati non creano troppi grattacapi ma la sua presenza quando serve è importante.sa quello che deve fare, insieme ai compagni costruisce un muro invalicabile. Lineare e concentrato.rischia di uscire nel primo tempo per un infortunio, stringe i denti e continua a dirigere la difesa. Commovente.(dal 29’sostituisce il compagno acciaccato).i duelli contro gli avversari non mancano, lui contrasta come può senza deludere.sbaglia una ghiotta occasione per andare in vantaggio ma dettagli a parte, la sua è una prova di spessore e di livello.il giovane svizzero si fa valere in mezzo ai grandi, la tensione si fa sentire ma nessuna grossa sbavatura.(dal 15’ stmette minutaggio sulle gambe e mostra le sue qualità).motorino di centrocampo, fa da filtro tra i reparti tenendo spesso le redini del gioco. Bene così.qualche errore di troppo, non entra mai davvero nel vivo del gioco e prende un giallo evitabile. Peccato.(dal 1’ stdà una mano alla manovra con attenzione).in grande spolvero e a tutto campo, non molla mai un centimetro impedendo alla Sampdoria di creare pericoli dalla sua parte. Entrambi suoi gli assist per i gol di Arnautovic.si vede a tratti, alterna delle buone giocate a momenti di imprecisione che ne condizionano la gara.(dal 15’ stfa quello che gli chiede l’allenatore, la traversa grida ancora vendetta).la sua è una gara di grossi sacrifici, fa tanto lavora sporco ma viene premiato con una doppietta che regala la vittoria.il Bologna si sblocca e torna finalmente a portare a casa tre punti, gara non facile in cui i singoli han fatto la differenza.