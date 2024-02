Bologna, le pagelle di CM: brilla Fabbian, Freuler trova il gol

Bologna-Verona: 2-0



Skorupski 6.5: spettatore non pagante, l’avversario non lo mette mai veramente in difficoltà ad eccezione del finale dove compie una grande parata su Henry.



Posch 6.5: sbaglia poco e nulla, Folorunsho non vede quasi mai il pallone e il merito principale è il suo.



(dal 30’ st De Silvestri 6: mette minuti sulle gambe ed esperienza in campo).



Beukema 6.5: un’ottima chiusura sul finale del primo tempo e poi la solita prova di spessore senza sbavature.



Lucumì 6: quasi mai in sofferenza, sa quello che deve fare e rimane concentrato per tutto l’arco del match.



Kristiansen 6: molto scolastico, in avanti spinge poco ma in fase difensiva supporta degnamente i compagni.



Ferguson 6.5: è dappertutto, gioca una gara propositiva e mai banale. Il centrocampo è nettamente suo.



Freuler 7: i duelli non mancano ma lui si fa trovare pronto, ad un giallo generoso risponde con un gol importantissimo nel secondo tempo.



(dal 37’ st El Azzouzi: s.v.).



Ndoye 6: ci mette un po’ a carburare e trovare la condizione ideale ma poi fa il suo dovere fino alla sostituzione.



(dal 37’ st Karlsson: s.v.).



Fabbian 7.5: il fiuto non gli manca, segna il suo quarto gol con la maglia rossoblù sfruttando un assist perfetto di Orsolini e poi ricambia il favore fornendo il cross a Freuler. L’uomo giusto al momento giusto.



(dal 36’ st Aebischer: s.v.).



Orsolini 6.5: oggi non segna ma mette comunque lo zampino sulla rete del compagno, dimostrando ancora una volta la forma strepitosa dell’ultimo periodo.



(dal 30’ st Lykogiannis 6: non è la prima volta che Motta lo schiera come esterno offensivo e lui non delude).



Zirkzee 6.5: crea diverse insidie alla difesa scaligera, è imprescindibile per i compagni. Da lui ci si aspetta il massimo e come sempre non delude le aspettative.





All.: Thiago Motta 7: i suoi mettono in campo la solita prova di spessore e portano a casa altri tre punti. Sceglie Fabbian titolare e il campo gli dà ragione. Questa è la quinta vittoria consecutiva, un risultato straordinario.