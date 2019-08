Bologna-Spal: 1-0



Skorupski 6: una parata interessante, per il resto la Spal attacca ma non centra quasi mai la porta.



Tomiyasu 6.5: si districa agilmente sulla fascia e, a parte qualche leggera sbavatura, la sua è una prova precisa e determinata. Sembra essersi già adattato alla Serie A.



Danilo 6.5: insieme al compagno contrasta bene Petagna e Di Francesco, riuscendo a contenere per novanta minuti le incursioni spalline.



Denswil 6: qualche imprecisione ma lo spirito di sacrificio non manca. Se la Spal non arriva in porta il merito è anche il suo.



Dijks 6: ancora fuori condizione, corre qualche rischio e non arriva mai fino in fondo. Strappa comunque la sufficienza, pur non essendo il solito trattore che conosciamo.



Poli 6.5 il capitano del Bologna è ovunque, la coppia con Medel funziona alla grande. Peccato per quel tiro nell’angolino finito fuori di poco.



(dal 26’ s.t. Dzemaili 6: non sposta particolarmente gli equilibri, si limita a far il suo).



Medel 6.5: arrivato ieri sotto le Due Torri, scende in campo da titolare e fa subito suo il centrocampo. Buonissimo esordio.



(dal 36’ s.t. Palacio: s.v.)



Sansone 6: riesce ad essere una spina costante per Vicari e compagni ma non punge a dovere. Cresce nel secondo tempo ma il gol non arriva.



Soriano 7: sbaglia un gol davanti al portiere che chiede ancora vendetta. Crea e disfa allo stesso tempo ma poi sul finale regala la gioia più bella.



Orsolini 6.5: buone idee ma non riesce a finalizzare, ottimo però l’assist per Soriano. Davanti le occasioni non gli mancano mai.



Destro 6: parte molto bene aiutando la squadra in più di un’occasione, rallenta nel secondo tempo fino alla sostituzione.



(18’ s.t. Santander 6: la difesa avversaria lo marca stretto, lui la supera ma segna purtroppo in fuorigioco).





All. Mihajlovic 7: solo vederlo in campo, nel suo stadio, riempie il cuore di gioia. Rimane in piedi quasi tutta la partita ad incitare la sua squadra, nonostante la malattia.