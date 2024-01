Bologna, le pagelle di CM: Calafiori rovina tutto, Freuler ed Orsolini promossi

Antonio Cinus

Cagliari-Bologna 2-1



Skorupski 5,5: poteva fare di più sul primo gol. Sul secondo incolpevole.



Posch 6: suo l'assist per il momentaneo vantaggio ospite. Non corre troppi rischi in difesa.



Lucumì 5,5: perde il duello con Petagna nell'occasione del gol dell'ex Monza.



Calafiori 5: una sfortunata deviazione condanna i suoi alla sconfitta.



Kristiansen 5,5: attendo in difesa ma spesso troppo assente in fase di spinta.



(dal 21' s.t Lykogiannis 5,5: il suo ingresso non porta l'apporto offensivo sperato).



Aebischer 6: si rende pericoloso più volte non centrando però lo specchio della porta. In generale partita sufficiente.



(dal 21' s.t Fabbian 6: entra e crea scompiglio tra la difesa del Cagliari).



Freuler 6,5: faro del centrocampo rossoblù. Fondamentale in fase di impostazione ma anche di difesa.



Orsolini 6,5: con un colpo da biliardo porta i suoi in vantaggio, per il resto si spegne con il passare del tempo.



Ferguson 5,5: senza Zirkzee si attendevano le sue incursioni in area avversaria, cosa che non è avvenuta.



Urbanski 6,5: il polacco con le sue serpentine mette spesso in difficoltà la difesa avversaria.



van Hoojdonk 5,5: non usa il fisico come dovrebbe non riuscendo a sfruttare al meglio l'assenza di Zirkzee.



(dal 33' s.t Moro s.v)



All. Thiago Motta 5: un punto nelle ultime tre partite (ed eliminazione in Coppa Italia). Dopo il grande exploit la squadra appare stanca e in confusione.