si fa trovare pronto fin da subito deviando sul palo il primo tiro di Osimhen. Nulla da reclamare.la sua partita dura meno di dieci minuti, costretto purtroppo ad uscire per infortunio.(dal 10’ ptnon ha nemmeno il tempo di prepararsi che viene chiamato a sostituire il compagno. Gioca una gara precisa e lineare).dietro è fin da subito quello che soffre maggiormente le incursioni avversarie, regge l’urto ma faticando un po’ troppo.meglio del compagno di fianco, sa quello che vuole l’allenatore e lo mette in pratica. Peccato per il giallo.(dal 20’ stsi adatta al ruolo di centrale ma subito commette un errore che rischia di decretare il risultato finale).oggi un po’ fumoso, i duelli con l’avversario inizialmente lo intimidiscono spesso.si vede poco a metà campo ma comunque ci prova, sicuramente meglio nel secondo tempo rispetto al primo.il capitano rossoblù mette in campo grinta e determinazione, rispetto agli altri sembra crederci di più.ha ancora bisogno di tempo per amalgamarsi alla squadra ma comunque quello che mostra non dispiace.(dal 37’ st).non arriva a tirare in porta ma comunque non si tira indietro, lo spirito di sacrificio non gli manca.(dal 20’ stfa il suo esordio con la maglia rossoblù).sempre più un punto di riferimento per quanto riguarda il reparto avanzato, il gol non arriva ma la sua presenza si sente.: più defilato rispetto ai compagni in attacco, a volte sembra quasi giocare a nascondino.(dal 37’ st).la sua squadra non ci crede abbastanza e si accontenta di portare a casa un punto contro una ‘Big’.