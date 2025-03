Getty Images

Bologna-Cagliari 2-1

Può poco sullo 0-1; qualche brivido per il Bologna quando lascia sfilare un tiro-cross di Felici nella ripresa.Vicino al gol in avvio, un po’ in ritardo sul cross di Augello dello 0-1. Nella ripresa presidia bene la fascia.Qualche imprecisione di troppo palla al piede, pericoloso in avanti con una zuccata (dal 22’ stAttento nel finale).Non preciso sul gol del Cagliari, perde l’accoppiamento con Piccoli sul cross. Trova il gol nel secondo tempo ma gli viene annullato per fuorigioco.Piccoli gli va via sullo 0-1, unica sbavatura della sua gara in difesa. Sempre propositivo sulla fascia sinistra.

Irrinunciabile in mediana, Italiano lo cavalca e ha ragione; nel finale però prende il giallo che gli farà saltare Verona.Spento, arriva spesso in ritardo in mediana ed è tra i tre sostituiti a metà ripresa (dal 1’ stCome sempre, con lui è un altro Bologna).Primo tempo molto opaco. Poi cambia tutto con l’ingresso di Cambiaghi: doppietta, nono e decimo gol stagionale e pomeriggio da ricordare (dal 42’ st).Non arriva su una torre di Erlic in avvio a portiere battuto, non si vede praticamente mai (dal 1’ stEntra e dà solidità alla squadra, recuperando palloni in quantità).

Si accende un paio di volte, ma le fatiche di giovedì si fanno sentire (dal 1’ stEntra e spacca in due la partita: si guadagna il rigore dell'1-1 e fa l'assist del 2-1: dominante nella ripresa).Sbatte spesso su Mina, che lo costringe a prendersi spazi altrove. Impegna Caprile nella ripresa e come al solito lavora molto per la squadra.Altra rimonta (16 punti da svantaggio, la migliore della A) e stavolta servono tre cambi dopo un primo tempo pessimo. Al Dall’Ara sono 16 punti in 6 partite nel solo 2025.Subisce i due gol di Orsolini senza colpe, prima del 2-1 salva su Castro e sul quasi autogol di Zappa.

Più che discreto su Dominguez, quando entra Cambiaghi però è notte fonda. Sfiora anche l'autogol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.Il migliore dietro: argina pericoli, chiude varchi con le buone e con le cattive.Copre con efficacia, i guai arrivano da altre parti.Argina bene Orsolini, anche se spende un giallo che spinge Nicola a sostituirlo all’intervallo (dal 1’ stEntra e combina il disastro che cambia la storia della partita sdraiando Cambiaghi in area).Non affonda come potrebbe dalla metà campo in su (dal 32’ st

Dà sostanza in mediana, concede la punizione da cui parte l'azione che porterà al rigore dell’1-1 ma l’errore non è suo (dal 22’ stNon dà ordine nell’assalto finale e non riesce a incidere).Come il Cagliari, buon primo tempo e meno nella ripresa, compresi alcuni momenti di tensione (dal 39' stSuo l’assist per lo 0-1, ma nella ripresa quando scala terzino è un disastro. Ed è lui a venir bruciato da Orsolini in occasione del gol del 2-1.

Non sfrutta del tutto le ripartenze in cui potrebbe far male alla retroguardia felsinea. Su un’accelerazione a metà ripresa va k.o. (dal 22’ stNessun guizzo nel finale)Segna un gran gol sia per come se lo prepara sia per il movimento per andare a concludere l’azione. Spalle alla porta si fa sentire, è molto efficace e trova poco supporto dai compagni.Buon primo tempo, poi crolla. Il cambio Obert (ammonito) per Felici ci stava, ma il neoentrato fa saltare il piano della ripresa. Poco altro da fare, pochi rimpianti.