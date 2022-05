subisce tre gol e soprattutto nel primo può intervenire in maniera più concreta.nella prima parte di gioco è il migliore dietro, poi crolla come l’intera squadra.disattento in più di un’occasione, non entra mai davvero in partita e questo pesa.lento ed impacciato, le sue ultime prestazioni sono ben lontane da quelle che tanto hanno impressionato ad inizio campionato.(dal 1’ stmossa astuta per cercare di recuperare ma lui rimane in ombra).fatica a stare dietro all’avversario, qualche lacuna di troppo soprattutto in fase difensiva come, ad esempio, in occasione del primo gol di Scamacca.(dal 31’ stsenza infamia e senza lode).prova senza grosse scintille, si limita al compitino ma si perde in diverse circostanze.(dal 20’ stsostanza quanto basta).a centrocampo i duelli non mancano, regge bene l’urto dei neroverdi per tutto il match.non brilla e appare ancora lontano dalla sua condizione ottimale, il cambio modulo lo aiuta ma fino ad un certo punto.(dal 20’ stnon risolve la partita ma almeno ci mette del brio).spesso in difficoltà come il compagno nell’altra corsia, oggi giornata no.(31’ stmeglio del compagno che sostituisce).non pervenuto per larghi tratti di gara, peccato perché spesso e volentieri lascia solo il compagno davanti. Segna su rigore l’unico gol rossoblù.confusionario ma almeno ci prova, si trova a fare molto lavoro sporco e purtroppo non riesce ad arrivare al gol.il Bologna gioca come se fosse in vacanza, le statistiche parlano chiaro e anche il risultato.