Skorupski 5,5: ci mette il guantone su una punizione deviata di Bonazzoli. Nulla può sul rigore del granata, in ritardo in uscita sul gol di Coulibaly.De Silvestri 8: solita prestazione di sostanza, soprattutto in difesa. Spinge poco, ma ha il merito di trovare pari e sorpasso. Letale di testa.Medel 6,5: nonostante manchi in centimetri fa quel che può soprattutto su Djuric. Guida bene la difesa.Bonifazi 5,5: sbaglia poco, ma su un suo malinteso con Vignato nasce l’1-2 della Salernitana.Hickey 5,5: un po’ timido in fase offensiva, soffre tanto Kechrida. Mihajlovic lo richiama ad inizio ripresa.(dall’11 st Vignato 5,5: si fa vedere, dando brio in attacco, guarda passare Coulibaly sull’1-2 della Salernitana)Schouten 6,5: dai piedi dell’olandese passano tutte le azioni offensive del Bologna. Randella quando deve e serve ad Arnautovic la palla del pari. Ingenuità nel finale con il rosso che, per fortuna, non costa caro.Dominguez 6: giostra bene il pallone in impostazione, fallisce però l’1-0 di testa nel primo tempo. Tanta sostanza in mezzo al campo.(dal 41’ st Svanberg sv)Orsolini 6: prova a giostrare sull’out destro, ma viene spesso raddoppiato e fa fatica a mettere palloni pericolosi. Si scuote nella ripresa e trova l’assist per il 3-2 di De Silvestri.(dal 40’ st Skov Olsen sv)Soriano 4,5: sarebbe il più vivace del Bologna, passano da lui tutti i palloni negli ultimi venti metri, ma è ingenuo sull’episodio del rigore che rischia di compromettere il risultato.Barrow 5: fumoso e pasticcione, spreca qualche pallone interessante ed è poco incisivo.(dal 11’ st Sansone 6,5: porta geometrie e vivacità all’attacco di Mihajlovic, trova l’assist per il pari di De Silvestri)Arnautovic 7: dialoga tanto con i compagni, bello il cross per Dominguez. Un po’ impreciso nel finalizzare, ma nel secondo tempo colpisce da vero bomber.(dal 41' st Van Hooijdonk sv)All. Mihajlovic 6,5: l’approccio mentale del suo Bologna non è, ancora una volta, dei migliori. Dopo il rosso a Strandberg non prova subito il cambio offensivo. Dopo l’1-2 i suoi si svegliano, l’inserimento di Sansone è decisivo