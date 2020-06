Bologna-Juventus: 0-2



Skorupski 6: è vero che i gol subiti sono due ma in entrambe le occasioni non può far molto. Per il resto si fa trovare pronto.



Tomiyasu 6: probabilmente il migliore dietro, sulla fascia corre e si dimena dando un grosso contributo ai compagni. Buona prova.



Danilo 5.5: qualche imprecisione di troppo, oggi gli manca la sicurezza che un giocatore esperto come lui dovrebbe sempre mostrare.



Denswil 5: è sua l’ingenuità che regala alla Juventus il rigore realizzato da Ronaldo, perde il contatto con De Ligt e si aggrappa alla maglia dell’avversario dopo solo venti minuti di gioco.



Dijks 5.5: gioca molto alto, quasi in linea con i compagni del reparto avanzato. Il ritorno sul campo dopo mesi non è comunque dei migliori, appare troppo spesso bloccato.



Medel 6: regge come può l’urto del centrocampo bianconero ma non può fare tutto da solo, la coppia con Svanberg funziona poco.



(dal 36’ s.t. Poli: s.v.)



Svanberg 5.5: prova qualche tiro ma senza centrare la porta, fatica a difendere ma anche ad impostare.



(dal 12’ s.t. Palacio 6: tocca pochi palloni ma dà comunque nuova linfa all’attacco rossoblù).



Orsolini 5.5: non pervenuto per larghi tratti di gara, il Bologna costruisce poco e lui non si fa notare se non per qualche dribbling mancato.



(dal 36’ s.t. Juwara: s.v.).



Soriano 5.5: non incide come dovrebbe, in attacco fanno tutta fatica e infatti ciò che manca di più è la sua imprevedibilità. Peccato.



(dal 30’ s.t. Dominguez 6: senza infamia e senza lode, fa quello che gli chiede l’allenatore).



Sansone 5.5: molte giocate sbagliate, poche idee e poca concretezza. Fumoso dall’inizio al termine del match.



(dal 36’ s.t. Cangiano: s.v.).



Barrow 6: la determinazione non gli manca, è l’unico del reparto avanzato a crederci. Il gol non arriva ma rispetto agli altri mostra qualcosa.





All. Mihajlovic 5.5: il Bologna fatica fisicamente ma al di là di questo mostra evidenti limiti, soprattutto in difesa. Tornare a giocare dopo un lungo stop non è facile ma la condizione va ritrovata in fretta.