Bologna-Genoa: 1-1



Skorupski 6: subisce gol da calcio d’angolo ma è nei rinvii che appare davvero impreciso. Strappa la sufficienza per merito di qualche parata interessante.



Mbaye 6: soffre le discese di Kouamè ma rimane in partita, ci prova come meglio può. Prestazione elementare senza troppe sbavature.



Danilo 6: il leader della difesa rossoblù commette qualche errore ma nessuno così grave da costargli la sufficienza. Sul finale ha l’occasione di portare in vantaggio il Bologna.



Gonzalez 5.5: partita no per il costaricano che sbaglia in occasione della rete avversaria e non solo. Un passo indietro rispetto all’importante gara di San Siro contro l’Inter.



Mattiello 5.5: concede il calcio d’angolo che porta al gol e oggi appare disattento in diverse circostanze. Peccato.



Poli 6.5: è ovunque in mezzo al campo, lotta come un leone con la cattiveria agonistica che spesso lo contraddistingue. Bene così.



(dal 31’ s.t. Dzemaili 6: supporta i compagni in entrambe le fasi).



Pulgar 6: cerca di filtrare i palloni e di dare geometrie alla squadra, pur facendo fatica. Oggi prestazione senza infamia e senza lode.



Soriano 6: gioca in una posizione più avanzata rispetto ai compagni di centrocampo, supporta la manovra offensiva con responsabilità e attenzione.



Palacio 6: un po’ sottotono rispetto al solito, non brilla come in altre occasioni anche se corre per tre. La tenacia non gli manca.



Destro 7: rivitalizzato da Mihajlovic, sembra un altro giocatore. Al ritorno da titolare trova il gol e gioca una gara da protagonista.



(dal 15’ s.t. Santander 6.5: si nota soprattutto per la grinta e la determinazione, soprattutto nei minuti finali dove colpisce la traversa).



Edera 6: tanto fumo e poco arrosto, cerca di strafare ma conclude poco. Sicuramente da rivedere.



(dal 25’ s.t. Sansone 6: più preciso del compagno anche se non riesce a trovare il gol).





All. Mihajlovic 6: alcune scelte da rivedere ma gli va dato il merito di aver inserito Destro dal primo minuto. Il Bologna si accontenta del pari, sudato ed anche sofferto.