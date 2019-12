Udinese-Bologna 4-0



Da Costa 6: incolpevole sui quattro gol subiti, bravo a spedire in angolo una conclusione di Pussetto nella ripresa.



Mbaye 5,5: dalle sue parti gli esterni arrivano solamente nel secondo tempo; non spinge a sufficienza.



Corbo 5: il classe 2000 ha poca esperienza e in campo si vede. Ha tempo per crescere e migliorarsi.



Paz 5: soffre la velocità di Lasagna, che in occasione del primo gol lo divora e lo brucia con uno scatto. Rimandato.



Denswill 5: suo l’errore che manda in porta Lasagna dopo il tocco di Fofana, che vale il 4-0 finale.



Medel 5,5: la sua grinta non basta a contrastare la qualità di Mandragora e compagni.



Poli 5,5: il capitano rossoblù non riesce a distinguersi. Esce all’intervallo per far spazio a Schouten.



(dal 1’ s.t. Schouten 5: si vede poco o nulla, si perde in mezzo alle maglie bianconere)



Orsolini 6: è l’unico a provarci fino in fondo; trova Nicolas tra sé e la via del gol.



Svamberg 5,5: meglio nella seconda frazione di gioco, dove sfrutta alcuni spazi sulla trequarti.



Krejci 5: ha la possibilità di giocare e convincere in una posizione non sua, ma non ci riesce.



(dal 23’ s.t. Destro 5,5: non ha molto tempo per incidere)



Juwara 5: è giovane, ha grinta da vendere ma poca lucidità.





All. Tanjga 5: il vice di Mihajlovic esce dalla Dacia Arena senza riuscire a strappare un pass per il turno successivo; i cambi non riescono a offrire freschezza.