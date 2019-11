Bologna-Parma: 2-2



Skorupski 6: subisce gol dal primo tiro in porta del Parma e se lì può far di più, nulla può sul in occasione della seconda rete.



Mbaye 5.5: insicuro e sottotono, quando c’è da prendere una decisione appare spesso spaesato. Deve tirare fuori gli attributi.



(dal 34’ s.t. Skov Olsen 6: viene inserito per dare linfa all'attacco).



Tomiyasu 5.5: torna in campo dopo l’infortunio e lo fa nel ruolo inedito di centrale, prova a contrastare l’attacco parmense tra diverse difficoltà.



(dal 39’ s.t. Paz 6.5: cinque minuti in cui fornisce un importante assist).



Denswil 5: oggi è la sua occasione ma dopo aver giocato discretamente per buona parte di gara, spreca tutto perdendosi Iacoponi sul secondo gol.



Krejci 6: soffre le incursioni di Kulusevski e prova a reggere l’onda d’urto, lo svedese è un tormento contro il quale combatte tutta la partita.



Dzemaili 7: quel gol all’ultimo secondo vale il risultato finale, una prova di sacrificio terminata nel migliore dei modi.



Medel 6: il cileno si nota sempre per il suo atteggiamento grintoso ma oggi fornisce pochi spunti, il Parma pressa e lui rincorre.



Orsolini 5.5: fatica a saltare l’uomo e a rendersi pericoloso, si salva l’assist per il gol di Palacio che vale l’1-1.



Svanberg 5.5: sostituire Soriano non è un compito facile ma durante il match si vede poco e niente.



(dal 20’ s.t. Poli 6: entra per far girare il centrocampo e dare supporto alla squadra).



Sansone 5.5: ancora una volta prestazione incolore, l’attacco costruisce poco e invece che farsi notare si nasconde.



Palacio 6.5: inizia la gara tra qualche difficoltà ma poi accorcia le distanze dal Parma con un gol di testa che testimonia quanto sia importante per la squadra.





All. Mihajlovic 6: il Bologna fatica ma alla fine riesce a portare a casa un punto, i limiti mostrati devono però essere un allarme per correre ai riparti con il mercato di gennaio.