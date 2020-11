Bologna-Napoli: 0-1



Skorupski 5.5: incerto in più di un’occasione, anche nell’azione che porta alla rete del Napoli. Gli mancano coraggio e determinazione.



De Silvestri 5.5: gara altalenante, predilige la fase difensiva senza riuscire però a incidere particolarmente.



Danilo 5: la colpa del gol è di tutta la difesa ma il leader rossoblù non fa nulla per reagire e cambiare l’atteggiamento suo e dei compagni.



Tomiyasu 5.5: qualche errore di troppo e una posizione mai netta, lontano dal giocatore della scorsa stagione.



Denswil 5: Lozano fa quello che vuole, non riesce a contrastarlo e lo perde anche in occasione del gol. Giornata no.



(dal 25’ st Vignato 6: cambio di assetto tattico, dà spinta in un Bologna ormai a terra).



Schouten 6: fa quello che può senza tirarsi indietro. Qualche sbavatura ma almeno ci prova.



Dominguez 5.5: il duello con Bakayoko viene spesso vinto dall’avversario, il centrocampo infatti fatica a reggere l’urto della squadra partenopea.



(dal 17’ st Svanberg 6: dà più equilibrio rispetto al compagno).



Orsolini 5.5: quando può cerca la giocata ed è l’unico a farsi avanti. Peccato per il gol clamoroso sbagliato sul finale.



Soriano 5.5: siamo abituati a vederlo essere decisivo, oggi la condizione non è ottimale e questo si nota in campo.



Barrow 5.5: le giocate si contano sulle dita di una mano, quasi mai pericoloso. Mai davvero in partita.



Palacio 5.5: gara difficile anche per l’argentino, chiuso al meglio da Koulibaly e compagni. Non riesce a fare la differenza.





All. Mihajlovic 5: il problema difensivo rischia di diventare una situazione senza via d’uscita. Il Bologna subisce gol al primo tiro e non si rialza più.