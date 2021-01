: Praticamente mai chiamato in causa dalla Fiorentina, si fa trovare però sempre attento.L’ex viola parte male, e dalla sua corsia la Fiorentina sfonda più volte. Le occasioni che i padroni di casa creano nella prima frazione sono tutte dal suo lato, con il terzino che non riesce mai a fermare Ribery e Castrovilli. Esce alla fine del primo tempo per un problema fisico.(Dal 1’s.t.: Entra bene in campo, rendendosi protagonista di almeno due chiusure importanti. Gioca un secondo tempo di ottimo livello)La sua missione è annullare Vlahovic, lo tiene perennemente a uomo, riuscendo nel suo compito. Non molla neanche nell’assalto finale della Fiorentina.Danilo 6: Meno brillante del giapponese, ma regge bene anche lui gli assalti dei viola, pur con qualche difficoltà nell’ 1 contro 1 con Ribery.Sulla fascia gioca una grande partita, un motorino instancabile sia in fase offensiva che difensiva. Non giocava da tanto, ma per il Bologna è una risorsa preziosissima.: Soffre la fisicità di Amrabat e la qualità di Borja Valero, prova qualche giocata, giostrando con il compagno di reparto, ma non riesce mai a rendersi protagonista.(Dal 42’s.t. Poli: SV): Probabilmente il migliore in campo, colma i limiti del compagno di reparto, mette qualità e quantità in campo, sbagliando praticamente niente. In mezzo al campo sale in cattedra, dettando i tempi della gara.(Dal 43’s.t. Svamberg: SV): Molto pericoloso nel primo tempo, quando trova un gol, anche se in evidente posizione di fuorigioco e con una conclusione a fil di palo fa molta paura alla Fiorentina. Cala con il passare dei minuti, scomparendo dalla partita.(Dal 30’s.t.: Entra per dare vivacità, ma non si vede praticamente mai)Tenta più volte la giocata, è un riferimento per i compagni e gioca benissimo tra le linee, ma nella gara non riesce mai ad essere veramente decisivo, sbagliando alcuni palloni pericolosissimi, che avrebbero potuto portare al vantaggio del Bologna.Nel primo tempo è una scheggia impazzita, giocando tra le linee, chiedendo palla e facendosi sempre vedere dai compagni. Cala decisamente nella ripresa, giocando molto male quando spostato nel ruolo di punta centrale.: La sua presenza è molto importante per il Bologna, riesce a tenere alta la squadra e a giostrare con i compagni, ma non è pericoloso come lo abbiamo visto altre volte.(Dal 30’s.t.: Entra male, dovrebbe essere una risorsa, ma sbaglia moltissimi palloni): Quinti pareggio consecutivo per il suo Bologna, che potrebbe quasi recriminare per l’occasione persa. Non subisce gol, e ai suoi non succede spesso.