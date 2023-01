Roma-Bologna 1-0



Skorupski 6,5: Pochi pericoli nel primo tempo, anzi nessuno se si esclude il rigore di Pellegrini. Poi è bravo a chiudere su Zaniolo due volte.



Posch 6: Tiepido ma comunque risolutivo di fronte ai poco convincenti attacchi giallorossi. Non sempre concentrato (83’ Pyythia sv)



Soumaoro 5,5: Sovrasta Zaniolo per tutto il primo tempo ma rischia il danno grosso quando rimette sui piedi del 22 giallorosso un cross di Celik.



Lucumì 5: Procura un rigore ingenuo nell’unico vero pericolo del primo tempo, ma tutti i palloni che tocca sembrano bollenti.



Lykogiannis 6: Obbliga Celik sulla difensiva e cerca il fondo più di altri. (65’ Cambiaso)



Medel 5,5: Perno davanti alla difesa, ringhia senza mordere. Ed esce. (65’ Schouten : guadagna qualche zolla di metro in più)



Dominguez 6,5: Pressa e corre, ma non solo. Prova anche a dare profondità al gioco del Bologna. Invano. E che garra nel finale.



Orsolini 5,5: Cerca di dare brio alla trasferta ma trova poche chance.



Ferguson 6: Lo scozzese di trova spesso a fare a spallate con Tahirovic in una sfida tra giovani che non dispiace. All'ultimo istante sfiora il pari



Soriano 5: Da tempo non incide più. Prezioso tatticamente ma gli mancano i guizzi. (57’ Aebischer 5,5: il copione cambia di poco)



Arnautovic 6: Smalling e Mancini lo costringono a un mercoledì di delusione, ma non demorde fino alla fine



Motta 6: L’allievo prova a superare il maestro ma il rigore di Pellegrini dopo il primo sorso gli manda di traverso la preparazione della partita. Nel finale per poco non porta a casa il punto