qualche brivido in occasione di un tentativo ravvicinato di Okereke e poi il gol subito su rigore sempre dal nigeriano.a volte ci si chiede perché giochi in difesa, da segnalare infatti c’è un grande tiro dalla distanza nel primo tempo.prestazione precisa e attenta, guida il reparto e insieme agli altri mantiene alto il muro difensivo.senza infamia e senza lode, si limita a contenere Ciofani e compagni lontani dalla porta ma rischia grosso a fine secondo tempo.diversi aspetti positivi nella sua prova, dal fatto che corra tanto fino al supporto in entrambe le fasi.(dal 34’ stfa rifiatare il compagno).affonda e non si tira mai indietro, forse troppo, tanto che è suo il tocco di mano in area che regala il rigore all’avversario.(dal 34’ stmaggiore sicurezza in un momento delicato).si sta ritagliando il suo spazio senza deludere le aspettative, buona prova da parte del centrocampista.all’inizio sottotono, soffre un po’ i duelli ma poi si riprende con grande classe ed adattamento.davanti è il più pimpante, molte delle giocate rossoblù passano dai suoi piedi. Se concentrato può essere davvero un’arma in più.rispetto al compagno si nasconde molto, si vede infatti solo a sprazzi. Da lui ci si aspetta qualcosa in più.(dal 1’ stentra e dà un grosso contributo alla manovra offensiva).non la sua migliore prestazione, a livello di concentrazione e condizione è ancora un po’ indietro.la sua squadra ottiene un solo punto pur dominando a livello di possesso palla. Attiva ma un po’ troppo imprecisa.