poche preoccupazioni se non il gol annullato a Vlasic, si limita al suo senza strafare.dà una mano ai compagni in entrambe le fasi, la sua è una prova attenta e non banale.insieme al compagno di reparto forma un’asse notevole, sa quello che deve fare e non molla un centimetro.dietro è sempre più una garanzia, Zapata ci prova ma davanti trova un muro invalicabile.(dal 36’ st).leggermente sottotono, a volte sembra spaesato e questa insicurezza non lo aiuta.(dall’11 stMotta sposta Calafiori terzino e gli concede nuovamente il posto da centrale).viene schierato titolare e fin da subito si mostra proattivo, tanto che prima va vicino alla rete con un tiro al volo che finisce fuori e poi segna il primo gol rossoblù.(dal 36’ st).oggi un po’ altalenante, il capitano del Bologna non rende al meglio delle sue possibilità.(dall’11 stmeglio del compagno che sostituisce).viene puntato spesso e volentieri dagli avversari, le scintille non mancano ma lui reagisce.(dal 26’ stgiovane ma volenteroso).è una garanzia per i compagni di reparto, fa quello che gli chiede l'allenatore con impegno e serietà.sostituisce Orsolini e fa un po’ di fatica, premiato per lo spirito di sacrificio.si nota di più nel secondo tempo rispetto al primo, il lavoro sporca non manca ma al novantesimo segna il gol del raddoppio.il Bologna si rimbocca le maniche nel secondo tempo ed esce dalla gara con tre punti d'oro che permettono di risalire la classifica.