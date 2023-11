la Lazio ci prova ad ottenere il vantaggio e lui si trova inizialmente ad affrontare diverse situazioni complicate dalle quali però esce indenne.corre tanto cercando di dare una mano in entrambe le fasi anche se si trova molto più spesso a difendere che ad attaccare.chiude perfettamente su Lazzari in un’occasione della Lazio nel primo tempo, sempre preciso e concentrato per tutto l’arco del match.in crescita partita dopo partita, sa esattamente quello che deve fare e non commette errori. Bene così.sulla fascia le incursioni biancocelesti oggi non mancano, lui a volte va in difficoltà ma sa come reagire.(dal 35’ st).gestisce tutte le situazioni in maniera molto ordinata anche se costretto nella prima parte di gioco a fare gli straordinari per affrontare gli avversari.inizia a prendere le misure al pressing avversario alla fine del primo tempo, molto meglio nella seconda frazione di gioco rispetto alla prima.(dal 28’ stdopo il gol contro il Verona, continua con la stessa intensità).l’intervallo fa bene alla squadra ma soprattutto a lui che ad un minuto dalla ripresa trova il gol della vittoria.parte in sordina ma poi accende la luce, la gara non lo vede protagonista ma lavora spesso dietro le quinte.schiacciato spesso nella propria metacampo, quando esce sa però essere decisivo. È dai suoi piedi, infatti, che parte l’azione che porta poi ai tre punti.(dal 36’ st).inizialmente quelli che gli arrivano sono lanci lunghi che non riesce a sfruttare, poi gliene basta uno giusto per fornire l’assist per il gol di Ferguson. Non solo, recupera tantissimi palloni.(dal 48’ st.).il Bologna ci mette un po’ ad uscire contro una Lazio dominante ma nel secondo tempo la musica cambia e porta a casa una vittoria importantissima.