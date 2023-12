Bologna-Atalanta: 1-0



BOLOGNA



Skorupski 6.5: torna in campo da titolare dopo le due gare giocate da Ravaglia e si fa trovare pronto, ottimo su Ederson e De Ketelaere.



Posch 6: i duelli sulla sua fascia non mancano, prende il cartellino giallo dopo un fallo su De Roon e questo un po’ lo condiziona.



Beukema 6: se contro l’Inter in Coppa Italia è stato protagonista, oggi lo è un po’ meno. Si limita al suo compitino senza strafare.



Lucumì 6: un po’ meno attento rispetto al compagno di reparto, un po’ più di sicurezza non guasterebbe ma comunque il suo lo fa.



Calafiori 6: lascia il posto da centrale a Lucumì e si sposta in fascia dove non delude. Qualsiasi sia la sua posizione in campo, la prestazione non manca mai.



Freuler 6.5: provvidenziale, nel secondo tempo riesce infatti a togliere il pallone dai piedi di De Ketelaere quando deve solo spingerlo in porta per segnare. Intervento incredibile.



Moro 6 :ha fisico e qualità, in mezzo al campo le insidie non mancano ma lui ci prova come meglio può.



(dal 1’ st Fabbian 6: fa rifiatare il compagno, ha l’occasione del vantaggio ma non riesce a metterla a segno).



Ndoye 6: costretto a lasciare anzitempo il campo per un problema muscolare, gioca quasi un tempo con determinazione e coraggio.



(dal 44’ Urbanski 6: fa fronte all’emergenza e si dimostra subito pronto).



Ferguson 7: voglia e lotta non mancano, dà infatti supporto alla manovra offensiva. E’ suo il gol che regala al Bologna la vittoria.



Saelemaekers 6.5: nel primo tempo tenta la conclusione dal limite senza riuscire però ad inquadrare la porta. Attivo ma forse un po’ sfortunato.



(dal 30’ st Orsolini 6.5: ritrova finalmente il campo dopo l’infortunio e mette minuti sulle gambe e un assist).



Zirkzee 6.5: non riesce a trovare il gol ma il suo contributo è sempre determinante, la maggior parte delle giocate importanti passa infatti dai suoi piedi.



(dal 44' st Aebischer: s.v.).



All: Motta 6.5: il suo Bologna continua la striscia positiva portando però a casa la terza vittoria in sette giorni. Monumentale.



ATALANTA



i ritmi della gara non sono molto alti e anche il Bologna non incide come al solito, resiste fino alla fine del match quando è Ferguson a beffarlo.è giovanissimo e la grinta non gli manca, peccato però per il calo sul finale del match.giudizioso e concentrato, la sua è una prova di carattere che non lascia spazio a grosse sbavature.inizialmente dietro è quello più in sofferenza, nella prima frazione di gioco le indecisioni non mancano. Viene fuori con il passare dei minuti.(dal 27’ stsenza infamia e senza lode).un po’ sottotono rispetto al solito, potrebbe dare il suo contributo in entrambe le fasi ma spesso viene bloccato dall’avversario. Peccato.impreciso in più di un’occasione, la sua infatti è una partita di alti e bassi. Prende anche un cartellino giallo.è sua una delle occasioni più grandi per l’Atalanta, a fine primo tempo si trova a tu per tu con Skorupski che però gli taglia la strada in uscita.partita di contenimento, fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare.(dal 22’ stmantiene l’equilibrio in campo).a tratti fumoso, ci prova come può e infatti l’impegno davvero non manca.(dal 40’ st).nel primo tempo ha l’occasione del vantaggio su contropiede ma purtroppo è impreciso e calcia a lato. Cresce nella seconda frazione di gioco, dimostrando spirito di sacrificio e creando qualche grattacapo.(dal 27’ stdelude rispetto al compagno che sostituisce).qualche pallone perso di troppo, non una delle sue migliori giornate. Non riesce infatti ad incidere come vorrebbe, ha l’occasione del vantaggio ma viene fermato da Freuler.(dal 22’ stsi divora il gol del vantaggio).la sua squadra ci prova ma solo a tratti, il Bologna è più cinico e riesce a portare a casa la vittoria. Peccato.