Bologna, le pagelle di CM: gioiello Orsolini, Italiano centra la scelta. Lucumi solido, Dallinga stecca

AFP via Getty Images

Attento sul pallonetto di Lautaro in avvio, poi non deve fare molto altro.Partita patta contro Carlos Augusto e Dimarco, rientro senza troppi grattacapi.Morde su Lautaro, che sarà anche stanco ma lui gli concede poco o nulla.Serata praticamente perfetta: Correa si annulla quasi da solo, così come Taremi, lui fa sempre sentire il fisico e gioca una delle migliori partite dell’anno. Neanche mezza sbavatura.Impreciso su un paio di buone occasioni nel primo tempo col mancino, cresce nella ripresa ed è sua la rimessa lunga che si trasforma nel gol che stappa il Dall’Ara.

Tanti contrasti in mediana e lui sguazza: una bella chiusura a inizio secondo tempo, poi cala un po’. (dal 43’ stConsueta prova tutta solidità in mediana: argina Calhanoglu, tiene botta su Barella e Mkhitaryan.Il rebus irrisolvibile della prima ora: nessuno dell’Inter riesce a contenerlo, Bastoni è costretto a spendere un giallo che risulterà decisivo. Perché Inzaghi lo cambia subito e nel finale sulle mischie senza di lui l’Inter crolla (dal 32’ stArgento vivo che finisce tra scatti e controscatti finisce per abbattere l’affaticata Inter di fine partita. Non lo tiene quasi nessuno sul primo passo)

Al rientro dopo la pausa di Bergamo, non ha ancora la gamba dei giorni migliori ma specie nella ripresa si fa valere su tante palle sporche (dal 43’ stQualche chicca di pura tecnica, a volte cerca la giocata troppo complicata. Un bel tiro a giro nella ripresa, lavora i nerazzurri ai fianchi (dal 25’ stLa sua partita è tutta nella sforbiciata da sigla tv che entra nella storia di questa stagione: a Napoli probabilmente sono pronti a farlo sindaco, abbatte l’Inter - come due anni fa - segna il gol numero 12 in campionato, record personale, si commuove e si prende anche un gavettone sotto la curva)

Il gol che si divora al 29’ grida vendetta, centrando Pavard sulla linea di porta. Troppi duelli persi. (dal 32’ st Castro 6 Entra e combatte, pur non al meglio)Trova il modo di fermare l’Inter, chiudendo col botto: già lo 0-0 sarebbe stato espressione di una prova solida e coriacea, l’1-0 è una gemma che rilancia le speranze Champions rossoblù. La mossa di Orsolini a gara in corso si rivela straordinariamente decisiva.