Bologna, le pagelle di CM: giornata no per Beukema, Castro non incide. Orsolini ci prova

Prende due gol senza poterci mettere pezza, nel finale salva su Man.Al debutto da titolare, fatica a spingere sul 2-0 Sohm lo brucia nettamente in contropiede.Pomeriggio da dimenticare: sua la mano -solita area grigia - che causa il rigore dell’1-0, sua la banale palla persa che genera il raddoppio. (dal 38’ stUn paio di sbavature in avvio, poi meglio. Si fa attrarre dalla palla sul 2-0.Pomeriggio complesso: tanti cross sballati e in difesa soffre le accelerazioni di Cancellieri (dal 21’ stPreso in contropiede dal brutto passaggio di Beukema sul 2-0)

Parte bene, recupera tanti palloni. Poi inizia ad essere coinvolto dal grigio pomeriggio rossoblù.Dovrebbe dare ordine, ma non combina quasi nulla e viene stritolato da Keita ed Estevez. (dal 38’ stL’unico a tirare - debolmente - in porta: prova spesso il dribbling senza riuscirci.I suoi break sono tra le poche cose apprezzabili del Bologna in avanti, ma a lungo andare esce dalla contesa e sbatte su Estevez (dal 29’ stPrima da titolare della stagione, dopo il crociato: inizia vivace, poi si spegne alla distanza. Ma aveva preso il secondo giallo di Cancellieri, incredibilmente rimasto nel taschino di Abisso (dal 21’ stRientra dopo un mese, prova almeno il tiro senza inquadrare la porta)

Contro i centrali di riserva del Parma non riesce a incidere: più proteste che palloni ben giocati.Finisce la striscia di imbattibilità, in modo abbastanza inatteso: partita molto grigia, pur con l’alibi di alcuni episodi arbitrali contrari (rosso mancato a Cancellieri su tutti). Allarme: altra trasferta contro una pericolante poco convincente.