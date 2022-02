Lazio-Bologna 3-0: Si fa trovare sempre pronto negli interventi a terra e nelle uscite alte. Non può nulla sui gol subiti.: La sua ingenuità clamorosa nel primo tempo regala il rigore del vantaggio alla Lazio. Zaccagni dal suo lato fa quello che vuole (dal 12's.t.: Non fa meglio del compagno. Sul 3-0 il taglio del 20 biancoceleste è proprio alle sue spalle): All'andata si era mangiato vivo Muriqi in marcatura. Oggi con una punta più dinamica e tecnica come Immobile ha avuto molte più difficoltà. Era stato comunque tra i migliori nel primo tempo, prima di rimediare un giallo evitabile su Luis Alberto.: Pedro gli fa venire il mal di testa. E le sovrapposizioni di Lazzari ci mettono il carico da 11. Sfrutta le sue qualità fisiche per contenere come può le incursioni avversarie e spesso mette una toppa su situazione pericolose.: Dovrebbe essere lui ad aiutare Soumaoro nel primo tempo e Theate nel secondo, ma su entrambe le fasce il suo lavoro è nullo in copertura e poco efficace in proposizione. (dal 32's.t: Lottare contro Milinkovic non è facile per nessuno. Lui non sfigura nel primo tempo, ma nella ripresa lascia il posto a Barrow (dal 1's.t. Barrow 5,5: Doveva essere un rinforzo per l'attacco, ma se possibile con lui la manovra davanti si ingolfa ancora di più): Giornata complicata per tutto il centrocampo felsineo. Né lui, né gli altri compagni riescono a fare il giusto filtro per contenere le avanzate avversarie. (dal 20' s.t.: Entra quando il match non ha già più nulla da dire. Dà almeno una mano a non subire altri gol): Concede troppo spazio a Luis Alberto per giocare. Davanti non si inserisce mai per prendere in controtempo lo spagnolo e dare aiuto ai compagni.: Esce dopo i primi 45 minuti nei quali ha solo letto il numero della maglia di Lazzari (dal 1's.t.: Qualche accelerazione sulla destra ma nessuna in grado di creare pericoli): Insieme al compagno di reparto non mette mai in difficoltà i centrali della Lazio. Mihajlovic si aspettava più dinamismo da lui, ma le occasioni create sono davvero poche: La sua fisicità doveva servire per far salire meglio la squadra, ma nel primo tempo non ci riesce mai. In avvio di ripresa sfiora il gol, ma è troppo poco.All.: All'andata aveva incartato la partita a Sarri. Oggi ha ricevuto pan per focaccia dal toscano. Squadra spenta che non è riuscita a far vedere nulla in fase offensiva e che ha concesso troppo campo ai biancocelesti.