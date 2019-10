Bologna-Lazio: 2-2



Skorupski 5.5: due tiri di Immobile, due gol. Sul primo ha colpe, sul secondo meno anche se oggi appare spesso in confusione.



Tomiyasu 5.5: in fase difensiva può fare di più mentre in fase offensiva riesce nel suo compito. Sicuramente da vedere, oggi non particolarmente in forma.



Bani 6: fatica a contrastare l’attacco biancoceleste ma almeno ci prova. Gara di alti e bassi ma tutto sommato sufficiente.



Danilo 6: il rientro in campo dopo l’infortunio non è perfetto, lascia libero Immobile in occasione del primo gol mentre sul secondo arriva tardi e devia in rete.



Krejci 7: prova precisa e attenta, il gol è la ciliegina sulla torta. Non molla mai e dà il suo contributo alla squadra per tutti i novanta minuti.



Poli 6: meno reattivo del solito, cerca di dare il suo contributo alla squadra ma senza un gesto degno di nota. Prova elementare e nulla più.



Medel 5.5: il capitano del Cile è una garanzia fino al fallo che lo porta all’espulsione diretta, lasciando i suoi in 10.



Svanberg 6.5: ottima partita per il giovane svedese chiamato a sostituire Soriano, grande prestazione con un palo che grida ancora vendetta ed un gol annullato.



(dal 27’ s.t. Schouten 6: buon esordio per il centrocampista rossoblù, inserito per sostituire Medel).



Orsolini 6.5: con la palla tra i piedi è pericoloso, a volte tende a strafare ma l’assist per Krejci è delizioso. Bene così.



(dal 37’ s.t. Skov Olsen: s.v.)



Palacio 6.5: finalmente arriva il primo gol al Dall’Ara per l’argentino rossoblù, autore di un’ottima prova prima dei minuti finali dove commette fallo su Acerbi regalando un rigore alla Lazio.



Sansone 6: un po’ troppo fumoso, spreca diverse occasioni ed è meno brillante del solito. L’attacco gira ma lui ha i meriti minori.



(dal 40’ s.t. Santander: s.v.)





All. Mihajlovic 6.5: torna a guidare la sua squadra dalla panchina dopo diverse settimane, le scelte sono giuste ma quello che più conta è l’atteggiamento che riesce a trasmettere ai suoi uomini.