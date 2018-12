Sampdoria-Bologna 4-1: incolpevole sul primo gol, e pure sul raddoppio della Samp. Si fa freddare da Ramirez in occasione della rete che virtualmente chiude il match, e non riesce a deviare il poker firmato Quagliarella.: Caprari lo fa dannare nel primo tempo, e spesso perde anche la marcatura. Esce con il mal di testa.(dal 18' s.t.: Inzaghi tenta il tutto per tutto, passando al 3-4-3. L'ingresso del numero 7 però non sposta l'inerzia del match.: serata da incubo. Se la difesa rossoblù balla, è colpa anche del suo perno centrale, lento e spesso fuori posizione. Quagliarella gli scappa via da tutte le parti.: anche lui come i compagni di reparto soffre terribilmente gli attaccanti doriani, che vanno via con troppa facilità. Si prende anche qualche rischio in fase di impostazione.: spinge forte in avvio, e serve l'assist che produce il pareggio rossoblù. Da quel momento in poi però Murru gli prende le misure, e cala come tutta la squadra.: su tap in segna il più classico dei gol dell'ex. Il capitano è l'ultimo ad arrendersi, tampona dove può e come può.(dal 39' s.t.: l'ingenuità con cui perde il pallone che porta al raddoppio blucerchiato è davvero disarmante. Intercetta anche qualche possesso, ma quell'errore pesa sulla sua gara come un macigno, sia a livello psicologico che a livello di voto, perchè da lì in poi il Bologna si sfalda.: pochi inserimenti, poca corsa, poco di tutto.: da quella parte il Bologna spinge raramente, perchè Krejci si preoccupa principalmente di contenere le offensive della Samp su quel fronte. Non sempre ci riesce.: è il classico centravanti fisico e che spesso gioca spalle alla porta. Almeno, a differenza del compagno Falcinelli, si sporca la maglia lottando su ogni lancio lungo, e per questo motivo merita mezzo voto in più: non si vede mai. Non salta l'uomo, non inquadra la porta, non crea superiorità. Prestazione opaca.(dal 10' s.t.: fischiatissimo in quanto ex Genoa. Entra con grande determinazione, ma la determinazione da sola non basta).All.: il suo Bologna si squaglia dopo una reazione durata dieci minuti. Poche idee, ma confuse, tanti errori e poca incisività. In difesa i rossoblù ballano terribilmente, in attacco non si rendono quasi mai pericolosi. Interessante il reparto mediano a cinque, che in teoria è un'arma capace di mettere in difficoltà il gioco di Giampaolo. Ma non basta portare tanti uomini al centro del campo: bisogna anche farli giocare.