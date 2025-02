Bologna, le pagelle di CM: la notte d'oro di De Silvestri. Fabbian sigilla, Lykogiannis ispiratore

Getty Images

Serata di sommaria quiete, sul destro di Diao può solo soffiare. Ma nel recupero è fenomenale sulla punizione di Paz.Titolare a sorpresa, premia la scelta di Italiano con la zuccata che la sblocca al 25’, segnando un gol per il quattordicesimo campionato di serie A nella sua carriera. Per un difensore, continuità da record. E dolcissima dedica alla moglie incinta.Come spesso gli accade quest’anno, cancella il suo dirimpettaio senza troppe sofferenze.Un paio di svolazzi ma non paga dazio, chiusura importante su Diao nella ripresa.

Dominatore del primo tempo, sporca subito i guanti a Butez e con un suo cross al bacio imbecca De Silvestri per l’1-0. Cambiato solo per preservarlo dopo il giallo. (dal 1’ stAttacca con costanza e serve l’assist al bacio per il raddoppio)Ordine e qualche chiusura senza troppi fronzoli. Prima del cambio rischia l’autogol di testa, con palla sulla traversa (dal 37’ stIl turno di riposo per squalifica di mercoledì in Champions gli fa molto bene: torna quello energico che in mediana si fa sentire, dopo i tanti impegni.

Non si accende come altre volte, ma dopo una bella sgasata serve un pallone a Dallinga che l’olandese spedisce contro la traversa. Dà una mano in difesa, il giallo a inizio ripresa chiama il cambio. (dal 6’ stSecondo gol stagionale con un bel taglio in area e finalmente incisività in area per il 2-0 che la chiude)Meno decisivo di altre volte, fa le due fasi con attenzione.Scappa sempre via ad Engelhardt, che usa falli reiterati. Mette il piede anche sull’azione del 2-0: argento vivo (dal 37’ stNel buon Bologna del primo tempo manca la stoccata: quando ha la palla buona la calcia - male - picchiandola contro la traversa. (dal 18’ stBel movimento sul raddoppio di Fabbian)

Torna alla vittoria in campionato e manda un messaggio a tutte le concorrenti per l’Europa, anche per la Champions: il Bologna c’è, eccome.