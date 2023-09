Bologna-Cagliari 2-1: a parte la rete subita partita in controllo per l’estremo difensore rossoblù.: qualche buon intervento, partita senza grosse difficoltà per lui.(dal 38’ s.t).: perde letteralmente Luvumbo nell’occasione del gol ospite. Raramente riesce a fermarlo.: tiene in piedi i suoi tenendo a bada prima Petagna e poi Shomurodov senza grossi problemi.fornisce l’assist per il pareggio, si procura un rigore ed è nell’azione del vantaggio. Ottima la prima dell’ex Leicester.prova ad inventare ma senza grossi risultati positivi.(dal 22' s.t: entra ed aiuta la squadra a conquistare i tre punti).: nel primo tempo riesce ad impostare il gioco come richiesto dal proprio tecnico. Meglio nella ripresa.(dal 38’ s.t: si presenta ai suoi nuovi tifosi con un incrocio clamoroso. Qualche buona giocata e siamo solo all’inizio.(dal 42’ s.t: con una zampata intelligente regala la vittoria ai suoi).: lo scozzese non incide come nella partita contro la Juventus. Alla squadra sono mancate le sue incursioniqualche accelerata ma nulla di più.(dal 22' s.tentra e sbaglia il rigore del possibile vantaggio. Sua la palla che porterà successivamente al gol vittoria ma non basta per la sufficienza odierna).danza sul pallone. Il più pericoloso tra i suoi. Sua la rete del pareggio nella ripresa.: inizialmente paga l’errore di non marcare a uomo Luvumbo. Poi sistema la squadra ed i suoi recuperano.