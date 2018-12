impegnato unicamente in due parate su Higuain, per il resto viene impiegato poco e niente.rientra dopo la squalifica e contiene bene l’attacco rossonero, contrastando Cutrone e compagni.oggi l’esperienza l’aiuta, rimane in partita novanta minuti e capisce subito come far mantenere le distanze al Milan.qualche piccola sbavatura ma tutto sommato una prova di impegno e costanza, dopo un inizio di campionato sicuramente negativo.oggi mai in partita, quello che fa sbaglia. Confusionario, impreciso e distratto.corre e mostra l’atteggiamento determinato che serve a questa squadra. Meglio nella fase difensiva, quando bisogna andare in profondità infatti comincia a faticare.(dal 36’ s.t.ci prova come meglio può, gestisce il pallone ma fatica nei contrasti. L’attenzione però non viene mai meno.si vede e non si vede, sembra quasi giocare a nascondino. Prova non del tutto sufficiente.(16’ s.t.il capitano del Bologna non sposta gli equilibri e sembra andare al rallenty).meglio del compagno di reparto, soffre ma difende.Deve migliorare la fase offensiva.fatica a duellare con Zapata e l’inizio è complicato. Si riprende nel secondo tempo mostrando qualcosa in più.(dal 45’ s.t.).l’unico che crea qualcosa di concreto in campo e che si rende un minimo pericoloso. La qualità passa dai suoi piedi.un punto va bene ma in questo finale di girone bisogna fare il massimo. La squadra non ha gioco e questa è una sua pecca.