: clamorosa la papera del portiere del Bologna che permette al Torino di passare in vantaggio. Il suo goffo intervento in spaccata permette alla formazione granata di portarsi sull’1-0 proprio nel momento in cui la formazione rossoblù aveva cominciato a spingere.: è uno dei tanti ex della partita. In quello che fino allo scorso anno era il suo stadio gioca una buona partita coprendo bene la sua zona di campo. Rischia un po’ nel primo tempo con una trattenuta su Belotti ma per l’arbitro è tutto regolare.(dal 17’ s.t.buon impatto sulla gara)insieme a Medel forma quest’oggi una solida coppia difensiva. Sicuro negli interventi, non concede praticamente nulla agli attaccanti del Torino.al centro della difesa è un vero e proprio muro insuperabile per gli attaccanti del Torino. La sua chiusura in scivolata su Belotti lanciato a rete nel finale vale come un gol. E’ certamente tra i migliori in campo.: dei quattro difensori schierati inizialmente da Mihajlovic è quello che appare maggiormente in difficoltà, in particolare quando si trova ad aver a che fare con Belotti. La punizione che permette al Torino di passare in vantaggio nasce proprio da un suo fallo sul Gallo.è il primo a essere richiamato in panchina da Mihajlovic per via di quel cartellino giallo che riceve nel primo tempo. Finché rimane nel rettangolo verde fa sentire i suoi muscoli.(dal 17’ s.t.entra per dare sostanza al centrocampi)la traversa che ha colpito al 9’, con una bella e potente conclusione dalla distanza, ha smesso da poco di tremare. Quel tiro avrebbe meritato una sorta migliore. Nel complesso la sua prestazione è stata buona.(Dal 31’ s.t.non ha paura a provare la conclusione quando ne ha la possibilità, anche se spesso le sue conclusioni sono rimpallate dalle gambe dei difensori avversari. Spinge molto sulla destra creando diversi problemi a Rodriguez. Mezzo voto in più per l’assist a Soriano.è la giornata degli ex. E’ così che dopo la rete di Verdi (grazie anche alla grande complicità di Da Costa), è proprio la vecchia conoscenza del Torino a rispondere con un gol da attaccante puro. I suoi inserimenti sono sempre insidiosi.dà una grande mano alla squadra in fase difensiva, arretrando spesso anche sulla linea dei difensori. Ma è nella metà campo avversaria che dà il meglio di sé con cambi di gioco sempre precisi e illuminanti. Nella ripresa sfiora anche il gol.gioca molto per i compagni ma è poco lucido in area di rigore, come dimostra nel secondo tempo quando divora la rete del possibile 1-1 sparando incredibilmente il pallone a lato della porta difesa da Milinkovic-Savic.l’1-1 finale sta certamente più stretto al suo Bologna che al Torino. La squadra emiliana cerca la vittoria fino alla fine e se quest’oggi avesse avuto tra i pali il titolare Skorupski forse quest’oggi sarebbe finita diversamente.