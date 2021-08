Atalanta-Bologna 0-0



Skorupski 6,5: esce in anticipo su Muriel, fa gli straordinari sul colombiano e su Gosens e salva la rete. Si supera nella ripresa



De Silvestri 5: il lavoro da svolgere è troppo, cerca di dare una mano e un piede su Muriel ma il colombiano passa comunque



Medel 5: non riesce a contenere la furia di Muriel, allora ci prova con Pasalic ma, nervoso, entra durissimo su Gosens, rischiando il rosso anche per le parole dette al tedesco.



Bonifazi 5,5: ha tre clienti difficili da tenere a bada, il tridente lo mette a dura prova



Hickey 6: Maehle passa, presenza etera e troppo delicata, salva un gol fatto di Ilicic e ci mette il fisico per stemperare la furia dei nerazzurri. Ammonito pure lui.



(Dal 36’ st Soumaoro: sv).



Kingsley 5: Malinovskyi lo beffa, fatica ad andare oltre la linea di centrocampo e regala un pallone pericolosissimo a Freuler.



(Dal 16’ s.t. Vignato 5,5: il tecnico rossoblù sui aspettava molto di più).



Dominguez 6: pressa Ilicic, trova il varco per Orsolini, ma spesso perde il duello con Pasalic. Appena sufficiente.



Orsolini 5,5: la testa sarà sulle nuvole, ma anche la sfera la manda in quella direzione sotto porta. Tenta di eludere Djimsiti, meglio in difesa a sventare le punizioni di Malinovskyi.



(Dal 26’ s.t. Skov Olsen 5,5: indelebile).



Svanberg 5,5: cerca invano traiettorie, i compagni lo servono poco



Sansone 5: sembra il più in forma, ma è tutta apparenza perché solo una volta però anticipa Toloi e sfiora il gol. Toglie i tacchetti a Malinovskyi e prende giallo.



(Dal 36’ st Tomiyasu: sv).



Arnautovic 5: il fastidio non l’ha lui ma lo dà agli avversari quando raccoglie i cross di Sansone, ma non sempre indovina i tempi e la passa a Musso. Anche lui nervoso, giallo meritato.



All. Mihajlovic 6: voleva di più, deve ancora affinare qualcosa. Però blocca il tridente di casa e non è poca cosa.