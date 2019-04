Atalanta-Bologna 4-1



Skorupski 5: non ha colpe sulla prima magia di Ilicic, poteva coprire meglio gli altri tre. Lascia la porta vuota e rischia un eurogol in cinquina di de Roon da centrocampo, ma il vento glielo risparmia. Impedisce la cinquina a zapata



Calabresi 5: sempre anticipato da Gosens, fa qualche bella giocata solo sul finire di primo tempo



Gonzalez 4,5: la difesa bolognese è un buco nell’acqua, ma è suo soprattutto l’errore nel quarto gol dei nerazzurri, non intercetta Zapata e la Dea chiude anzitempo la gara. Prende anche il giallo.



(Dal 22’ s.t. Paz 6: seconda presenza in A, buoni i suoi lanci verticali in una partita già decisa).



Lyanco 6: non può nulla sui tiri di un Ilicic scatenato e divertito e non lo copre né lo vede sul secondo gol. Di testa cerca di sventare alcuni assist del Papu in direzione di Ilicic. Ferma lo sloveno ricorrendo al fallo



Krejci 6: il più propositivo dei suoi, mette in difficoltà Gollini al 13’ p.t.e cerca l’area piccola e i passaggi sotto porta con Pulgar anche nella ripresa.



Donsah 6: prova a rispondere al secco e repentino 2-0 dell’Atalanta provando un tiro insidioso di poco fuori. Il più brillante, insidia de Roon per tutta la ripresa e lo supera spesso.



Pulgar 5: il vice capitano effettua passaggi troppo corti in area piccola, colpisce i difensori atalantini sulla scia della rete e si perde in un bicchier d’acqua sulla ripartenza in contropiede sprecando tempo prezioso.



(Dal 34’ s.t. Poli: sv)



Nagy 5,5: punta prima Freuler, poi Gosens, ma la sfera e i nerazzurri viaggiano più veloci di lui. Bello l’1-2 con Orsolini sul finire di primo tempo.



Orsolini 6,5: poco propositivo, controlla male la sfera nei pressi dell’area piccola. Tenta il primo tiro pericoloso al 35’ p.t., dalla destra, ma Gollini c’è e serve ben altro. E il ‘ben altro’ arriva al 9’ s.t. quando batte una bella punizione non facile, dalla sinistra, e trova il sette per il 4-1.



Sansone 5,5: punizione col destro che si infrange sulla barriera nerazzurra, poteva calciarla molto meglio anche sotto di 4 gol. Supera il Papu per far partire il contropiede ma poi si ferma lì.



(Dal 18’ s.t. Valencia 5: cerca il tiro in porta dopo una finta ma la sfera arriva in Curva Nord)



Falcinelli 5,5: batte angoli corti ma non riesce a superare la difesa nerazzurra con i suoi rimpalli. Gravissimo errore al 13’ p.t. sul 3-0 con il suo tiro a due passi dalla rete che non trova la porta. Salta Masiello e Palomino all’8’ s.t. ma non può nulla contro la prontezza di riflessi di Gollini. Al 12’ s.t. prova la conclusione di testa e si rianima.

All. Mihajlovic 4: cambia praticamente tutti dopo l’impresa col Toro, ma la magia non si ripete e forse poteva risparmiarsi questa scelta in quei di Bergamo. L’Atalanta fa quel che vuole e i suoi lasciano sempre liberi sia Hateboer che Ilicic, nonostante abbiano sperimentato la loro pericolosità. La sua squadra è in bambola e va in fuorigioco anche da rimessa laterale. Disfatta: l’acqua è tanta e il Bologna affonda.