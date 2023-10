Bologna-Verona 2-0



Ravaglia 6,5: controlla bene e con sicurezza la partita, senza rischiare mai troppo.



Posch 6,5: buona fase di interdizione sulla sua fascia. Si intende bene anche con i compagni di difesa.

(dal 32' s.t. Corazzo:s.v.)



Bonifazi 7: sicuro e granitico nelle chiusure. Soffre un poco all'inizio della gara, ma senza rischiare troppo.



Calafiori 7,5: buona l'intesa con il compagno, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva. Esce tra gli applausi.

(dal 32' s.t. Lykogiannis 6,5: buon impatto sulla gara, in aiuto ai suoi anche in fase difensiva.)



Kristiansen 7: si alza in fase di ripartenza, facendosi vedere anche dalle parti dell'area di rigore avversaria. Molto intraprendente.



Moro 7,5: sblocca la gara nel primo tempo con un gol non banale. Poi si piazza nella sua zona di competenza e fa bene entrambe le fasi.



Aebischer 6,5: si sacrifica molto a favore della squadra. Esce comprensibilmente stanco.

(dal 19' s.t. Freuler 6: entra in modo sufficiente.)



Ndoye 7: gioca spesso in verticale per i propri compagni, liberando gli spazi anche quando è marcato.



Fabbian 7: con le sue sponde è prezioso all'interno del gioco della squadra.



Karlsson 6,5: primo tempo buono, anche se poteva fare meglio.

(dal 19' s.t. Urbanski 7: entra molto bene in partita, rendendosi spesso pericoloso.)



Van Hooijdonk 7: primo tempo sotto tono, anche a causa di pochi palloni utili ricevuti. Nel secondo tempo trova la rete e si riscatta alla grande.



All. Motta 6,5: Bologna che inizia la gara in modo compassato. Poi si riorganizza e conquista il possesso della partita.