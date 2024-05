Bologna, le pagelle di CM: Ndoye e Posch per la Champions, Ravaglia decisivo. Freuler si salva

Napoli-Bologna 0-2: ritrova il posto tra i pali dopo oltre un mese e si rende decisivo parando il rigore di Politano nel primo tempo. Dice di no a Osimhen nella ripresa chiudendogli lo specchio a tu per: girata vincente la sua che vale il 2-0. Sulla fascia lavora molto di fisico, tiene Kvara a più riprese.: roccioso lì dietro, i suoi interventi in anticipo sono sempre puliti.: stringe dentro al campo, si allarga, viene sempre in zona palla. È il vero regista del Bologna e da una sua spizzata arriva il gol di Posch.

: non perde le distanze su Politano quando l'esterno avversario parte largo.: buona la gestione in mediana, specialmente a fare da filtro davanti la difesa.: commette fallo su Osimhen regalando il rigore al Napoli. Per sua fortuna Politano lo sbaglia (37' s.t.).: partenza sprint per lui sull'out di destra quando ci crede su quel pallone che spiove, lo raccoglie con un gran controllo e serve l'assist per il gol di Ndoye. Crea tanto, è un pericolo vero (11' s.t.: dà una mano in più rispetto a Odgaard nella fase di non possesso. Si affaccia in avanti una volta in maniera pericolosa cercando il con il suo mancino ma non trova di molto lo specchio).

: gioca in appoggio a Zirkzee sfrutta ogni tanto gli spazi che gli libera il centravanti (27' s.t.si cala bene nella battaglia finale).: trova il primo sigillo in campionato con un anticipo di testa su Di Lorenzo portando in vantaggio i suoi (27' s.t.: ha qualche spunto in più rispetto ai compagni subentrati, cerca la giocata e non fa salire troppo Di Lorenzo).: solito lavoro da "esca" per tirare fuori la difesa del Napoli favorendo l'inserimento dei compagni (27' s.t.: una ventina di minuti fatti di attenzione e per dare riferimenti lì davanti ai compagni).

: che bella realtà questo Bologna. È lì con la Champions tra le mani e lo fa con un 2-0 che non ha troppa storia in casa dei campioni d'Italia, in casa della squadra che aveva individuato in lui il dopo Spalletti.