Riflesso fenomenale su Adams nel primo tempo, può poco sui due gol granata. Smanacciata preziosa sul 2-2 ancora su Adams.Sull’1-1 va irruento e lo scivolone apre la strada al pari di Vlasic. Meno spinta del solito e qualche difficoltà (dal 42’ stQualche anomala disattenzione, sull’1-2 di Elmas becca il tunnel.Primi 25 minuti perfetti, poi crolla: primo errore non sfruttato da Adams, secondo che spiana la strada all’1-1 del Toro. Probabilmente anche a causa di una caviglia che si gira in una pozza a metà tempo: cambiato a metà gara (dal 1’ stMorbido su Adams sul 2-2, poi regge l’urto)

Tanta spinta, molti cross non sempre precisi. E qualche sfarfallata dietro.Freuler 6 Gioca mezz’ala, è attento e riparte nell’acquitrino. Nel finale manca il colpo di testa del 3-2.Buone trame da registra basso, anche se va un po’ in crisi quando il Bologna si auto-sabota (dal 42’ stAssist sull’1-0 di Ndoye, poi si fa stendere da Casadei per il rigore che riporta la partita dalla parte del Bologna. Decisivo.Din, Don, DAN! Doppietta, la seconda stagionale, con una rete su azione e una su rigore: in serate così non lo fermi mai. E se inizia anche a segnare, diventa un trascinatore.

Primo tempo difficile, poi sale di colpi nella ripresa facendo la guerra con tutti nella risaia. E sull’azione del 3-2 è fenomenale a tenere vivo quel pallone nel bodycheck con Maripan, arrivando fino al tiro che poi porta al disastro di Biraghi.Tanti uno contro uno, ma a conti fatti è abbastanza fumoso. (dal 31’ stVivace, scalda i guanti a Milinkovic-Savic e prova a far male nell’assalto)Vittoria pesantissima, ottenuta con coraggio e spinta fino alla fine. E per una volta, anche con un po’ di fortuna che non guasta.