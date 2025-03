Bologna, le pagelle di CM: Odgaar spirito della squadra. Bene anche Calabria. Orsolini non brilla

Getty Images

Skorupski 6: nonostante alcune incertezze della difesa, lui rimedia agli errori. Sul gol poco poteva fare.Calabria 6,5: a parte qualche brivido in difesa, è lui che nel primo tempo riesce a sfondare le linee avversarie. Nella ripresa piuttosto stanco, ma comprensibilmente.Lucumi 6: gara non esente da sbavatura ma comunque sufficiente. Nel secondo tempo patisce un poco di stanchezza.Beukema 6,5: buona fisicità e capacità di lettura nelle chiusure. Soffre un poco l'entrata di Mosquera.Miranda 6,5: si fa vedere in entrambe le fasi. Buona prestazione generale.

Moro 5,5: non del tutto al meglio. La sua forma fisica non è delle migliori e tocca pochi palloni.(dal 1' s.t. Aebischer 7: riesce a dar maggior spinta in avanti. Si trova spesso a tu per tu con Montipò senza però riuscire a chiudere la gara.)Ferguson 6,5: si dedica maggiormente alla fase difensiva. In fase offensiva alcune scelte di gioco rivedibili.Orsolini 5: non del tutto in partita oggi. Spesso fuori dal gioco, non tenta quasi mai l'affondo.(dal 14' s.t. Cambiaghi 7,5: ottimo il suo ingresso in campo. Si mette al servizio dei compagni ed è letale sotto porta.)

Odgaard 8: vero metronomo della squadra, quando accelera non lo ferma nessuno. Più di una volta rompe le linee difensive avversarie e segna il gol del vantaggio.(dal 23' s.t. Dominguez 5,5: non è entrato al meglio. In fase offensiva perde troppi semplici palloni.)Ndoye 6,5: partita di alti e bassi. Riesce a giocare bene con i compagni ma forse ci voleva più convinzione soprattutto nell'ultimo passaggio.Castro 5,5: anche per lui partita sottotono, soprattutto alla luce di quanto ci ha sempre mostrato.(dal 39' s.t. Dallinga: s.v.)All. Vincenzio Italiano 7: partita comandata per la maggior parte del tempo. Qualche sofferenza solo nel finale. I cambi sono stati fatti nelle giuste tempistiche. Forse qualche scelta iniziale poteva essere conservata per recuperare le forze.