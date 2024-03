Bologna, le pagelle di CM: Odgaard volenteroso, Saelemaekers impreciso

Bologna – Inter: 0-1



Skorupski 6.5: salva su Sanchez ad inizio primo tempo mentre sul gol non può molto. Quando chiamato in causa si fa trovare pronto.



Posch 6: ordinato e lineare, in fase difensiva non sbaglia quasi nulla mentre in quella offensiva si vede meno.



Beukema 6: un paio di sbavature in uscita ma non tali da macchiarne la prestazione. Per tutto l’arco del match, infatti, non molla dimostrando carattere contro un avversario ostico.



Lucumì 6.5: solita prova determinata e attenta, cresce di partita in partita guadagnandosi il posto. Bene così.



Kristiansen 6: rischia l’autogol ma allo stesso tempo salva il risultato anticipando Barella già pronto a correggere in rete. La sostanza non manca.



Freuler 6: è imprudente su Mkhitaryan e si becca un giallo evitabile, la pressione si fa sentire soprattutto in mezzo al campo ma la sua esperienza lo aiuta.



Aebischer 6: fa quello che gli chiede l’allenatore con precisione e spirito di sacrificio fino alla sostituzione.



(dal 24’ st Moro 6: più sostanza ma stesso equilibrio in campo).



Odgaard 6.5: nella prima da titolare appare molto volenteroso, lotta su ogni pallone mettendo in difficoltà la difesa avversaria.



(dal 34’ st Orsolini 6: propositivo e volenteroso).



Ferguson 6.5: efficace e pericoloso con un tiro da trenta metri, da sottolineare qualche incursione interessante.



Saelemaekers 5.5: Bisseck gli sfugge in occasione del gol nerazzurro, più fumoso rispetto alle ultime uscite. Peccato.



(dal 29’ st Ndoye 6: l’impegno non manca, ci mette grinta).



Zirkzee 6: serata difficile per l’attaccante che viene pressato da Acerbi e compagni, fa molto lavoro sporco ma non riesce a finalizzare.



(dal 34’ st Castro 6: esordio positivo in rossoblù).





All. Motta 6: il suo Bologna dopo sei giornate esce sconfitto dalla gara ma contro la prima della classe. Non c’è troppo da recriminare ai suoi.