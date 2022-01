Cagliari-Bologna 2-1



Skorupski 5,5: incolpevole sul primo gol. Poi insieme a Theate ha sulla coscienza la rete del 2 a 1.



Bonifazi 6,5: più volte si immola salvando la sua squadra come ultimo uomo. Con lui in campo Joao Pedro passa raramente.



(dal 20' s.t De Silvestri 5,5: entra senza incidere. Troppi gli errori in fase di copertura.



Binks 6: ottima partita per oltre 80 minuti, poi cala perdendosi troppo spesso gli attaccanti avversari.



Theate 4,5: suo l'errore, e la mezza deviazione, decisiva sul gol della vittoria del Cagliari.



Skov Olsen 5,5: troppo spesso fuori dalle iniziative della squadra. Doveva fare di più.



Svanberg 5,5: raramente esce vincitore nelle varie lotte di centrocampo.



Dominguez 5: per troppo tempo è apparso fuori dal gioco. Interviene troppo spesso con troppa foga.



Dijks 5,5: primo tempo quasi perfetto ma nella ripresa sparisce dal campo.



Soriano 6: è il cervello pensante del centrocampo, anche se da uno come lui ci si aspetta molto di più.



Orsolini 7: una perla su punizione regala il vantaggio ai suoi. Tra tutti il più pericoloso.



(dal 43' s.t Falcinelli s.v)



Arnautovic 5,5: usa il fisico a suo favore ma raramente si rende pericoloso nell'area ospite.



All. Mihajlovic 5,5: perde una partita che ad un certo punto sembrava portata a casa. Ha dalla sua il fatto di un Bologna falcidiato dal coronavirus ma non puoi perdere così.