: è inoperoso per tutto il corso di una partita nella quale è chiamato in causa solo per qualche uscita poco pericolosa.: va in grossa difficoltà quando si trova ad impostare, ma è sempre puntuale quando è chiamato a svolgere compiti puramente difensivi.partita di ordinaria amministrazione nella quale non viene mai chiamato ad interventi importanti.gioca con serenità senza sbagliare praticamente nulla. La sterilità offensiva del Crotone lo aiuta a giocare con la mente libera.: prestazione ordinata dell'esterno ex Inter che si abbassa in fase difensiva a formare una linea a 5 e spinge con buona continuità quando la squadra è in possesso di palla. Non ha giocate straordinarie, ma è un buon mestierante per una squadra di bassa classifica di Serie A.: è l'uomo di maggiore esperienza della mediana e cerca di dare la scossa alla squadra con inserimenti e lavoro di rottura. Inzaghi lo incarica del compito di mantenere l'equilibrio di una squadra scesa in campo con una mezzala offensiva come Orsolini che si dedica più alla fase d'attacco che a quella di interdizione.: dovrebbe essere il perno del centrocampo, ma fatica a dare qualità alla manovra. Anche per demeriti degli avversari comunque non sfigura portando a casa una sufficienza meritata.batte i calci piazzati con grande qualità, mettendo più volte i compagni in condizione di battere a rete. Nonostante l'insolita posizione da mezzala riesce a mettere in mostra un bagaglio tecnico importante ed un'ottima visione di gioco che danno il polso del talento di questo ragazzo dal futuro smagliante. Nel momento di massimo sforzo dimostra anche l'ottimo fiuto per il gol, sbloccando la partita con una rete da attaccante puro, con taglio alle spalle dei difensori e tap-in sulla ribattuta del portiere. Nel secondo tempo si esalta, servendo l'assist del 2-0 a Falcinelli, mettendo a referto la rete del 3-0 e colpendo la traversa con un sinistro secco da fuori.(dal 23' s.t.: entra in campo in un momento in cui la partita è già in discesa e si limita a gestire il pallone senza rischiare nulla)nel primo tempo prova la discesa offensiva diverse volte, ma è molto impreciso in fase di rifinitura. Fatica a dialogare coi compagni e sbaglia tanto; i limiti tecnici sono evidenti, ma in una partita come questa è sufficiente non commettere grossi errori per portare a casa il risultato.fin dai primi minuti cerca di incoraggiare e guidare i compagni che, nonostante l'avversario, appaiono timidi ed incerti. Lotta fino a quando riesce sfiorando più volte la rete del vantaggio. E' il leader tecnico e carismatico della squadra, che si appoggia a lui in tutti i momenti di difficoltà, ma deve lasciare il campo per una botta che preoccupa non poco l'ambiente in vista della sfida con l'Empoli.(dal 1' s.t.: entra e riesce subito a dare tanta qualità in più alla manovra offensiva del Bologna. E' un punto di riferimento importante sia per l'esperienza che per la qualità tecnica, come evidenzia l'azione del terzo gol sviluppata proprio dal giocatore argentino ex Inter prima di essere finalizzata da Orsolini).: proprio con la maglia del Crotone ha toccato i picchi della sua carriera in Serie A e nel secondo tempo ritrova la via del gol contro i suoi ex compagni di squadra. Perfettamente imbeccato dal calcio di punzione teso di Orsolini riesce a spizzare di testa ed insaccare la rete del 2-0 del Bologna.(dal 30' s.t. Okwonkwo sv)la sua panchina traballava come non mai e serviva una vittoria rotonda, ecco perché Super Pippo si affida ai suoi uomini migliori pur dovendo affrontare un Crotone non in grandissima forma. Il risultato è una squadra macchinosa e povera di talento (e qui non si può parlare di colpe dell'allenatore) che però rimane compatta e porta a casa un risultato importante che dà grande fiducia in vista della partita di Empoli che sarà decisiva per mantenre vivo l'obiettivo salvezza.