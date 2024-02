Bologna, le pagelle di CM: Orsolini ed Odgaard sugli scudi

Greta De Cupertinis

Bologna-Fiorentina: 2-0



Ravaglia 6.5: turno di riposo a Skorupski e possibilità per il giovane di esprimersi. Come in altre occasioni, non delude e si dimostra in crescita.



Posch 6: sulla sua fascia è una mina per velocità ed intensità. La sua entrata in fuorigioco sulla traiettoria della punizione di Orsolini fa annullare però la seconda rete.



Beukema 6.5: prova costante senza lacune, l’assenza dal primo minuto di Calafiori gli dà delle responsabilità che affronta a testa alta.



Lucumì 6: un brivido iniziale ma reagisce fin da subito mettendo da parte le imprecisioni e concentrandosi per il resto del match.



Kristiansen 6: gli avversari gli danno filo da torcere ma lui non molla, dando una mano in entrambe le fasi.



Aebischer 6.5: torna dopo lo stop e si fa trovare pronto, seguendo le indicazioni del mister e lavorando di fino.



(dal 25’ st Fabbian 6: all’altezza della situazione).



Freuler 6.5: a centrocampo i duelli non mancano ma lui ne vince molti, la sua esperienza è determinante.



Orsolini 7.5: mette a segno un’altra rete dimostrandosi in forma strepitosa. Peccato per il gol annullato su punizione. In questo momento prezioso e imprescindibile.



(dal 34’ st Ndoye 6: mantiene un buon equilibrio).



Ferguson 6.5: l’apertura che porta al gol di Orsolini è vincente, le sue giocate sono concrete e mai banali. Bene così.



Saelemaekers 6.5: fa il suo dovere con intensità e spirito di sacrificio, lotta su ogni pallone con tenacia.



(dal 34’ st Lykogiannis 6.5: fa rifiatare il compagno e fornisce l’assist ad Odgaard).



Zirkzee 6.5: volenteroso e proattivo, non trova il tacco vincente nella prima frazione di gioco ma lo spettacolo non manca. Il suo contributo alla manovra è sempre presente.



(dal 43’ st Odgaard 7: entra e segna, due gol in due giornate. Incredibile).





All.: Thiago Motta 6.5: terza vittoria consecutiva, possono cambiare gli interpreti ma il gioco di questa squadra è ormai consolidato e sotto gli occhi di tutti. Il Bologna è tornato.