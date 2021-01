Bologna-Udinese: 2-2



Da Costa 6: può fare meglio in occasione del gol ma rimedia con un’ottima uscita sul finale del primo tempo. Sul secondo non può molto.



Tomiyasu 7: segna la prima rete rossoblù sfruttando un assist al bacio di Orsolini, mostrando che può essere decisivo anche in fase offensiva.



Danilo 6: la coppia con il giovane Paz funziona per larghi tratti di gara, peccato per la prima rete subita nella quale c’è lo zampino di entrambi.



Paz 6.5: si prende il posto da titolare dopo aver dimostrato una netta crescita, si fa superare da Pereyra ma altri errori non ne commette.



Dijks 6: sembra tornato quello di una volta, grande corsa e buone giocate. In lieve ritardo sulla giocata del pareggio bianconero ma per il resto non si arena mai.



(dal 31’ st Hickey 5.5: incide in maniera negativa sul match, accompagnando il tiro di Arslan verso la porta).



Svanberg 6: motorino di centrocampo, i duelli con gli avversari non lo intimoriscono tanto da arrivare a segnare il gol del 2-1. Peccato per l’espulsione.



Schouten 6: prestazione volenterosa e di livello per il giovane olandese, con lui in campo il Bologna ha più qualità.



(dal 31’ st Poli 6: fa rifiatare il compagno e mette minuti sulle gambe).



Orsolini 6.5: oggi è in ottima forma e si nota in ogni pallone che tocca, è infatti da una sua punizione che nasce il gol di Tomiyasu.



(dal 31’ st Vignato 6: senza infamia e senza lode).



Soriano 5.5: volontà e spirito di sacrificio non mancano mai, lavora sporco per la squadra cercando di creare quante più occasioni possibili. Sul finale però si perde Arslan contribuendo al risultato finale.



Barrow 6.5: sottotono nella prima frazione di gioco fino all’assist per Svanberg, quando si accende è difficile spegnerlo. Bene così.



(dal 26’ st Calabresi 6: torna in campo con la maglia del Bologna dopo quasi un anno, sostiene la difesa dando una mano ai compagni).



Palacio 6.5: spesso pericoloso, trascina l’attacco nonostante l’evidente bisogno di rifiatare. Non molla dal primo al novantesimo minuto.



(dal 39’ st Rabbi: s.v.).





All. Mihajlovic 6: quinto pareggio di fila per i rossoblù che sfumano la vittoria nei minuti di recupero. Peccato.