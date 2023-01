grande parata nel primo tempo a mantenere inviolata la porta, poi lo Spezia lo impiega poco e niente.al terzo gol con la maglia rossoblù dimostra quanto sia fondamentale in fase offensiva. Testardo e mai banale.preciso e attento, sa quello che deve fare riuscendo a contenere l’attacco avversario.non molla fino al novantesimo, il muro con Lucumì regge e questo è una sicurezza. Peccato però per il giallo.dà il suo contributo al gioco, il gol rossoblù nasce infatti da un suo cross da sinistra.sostanza e volontà, mette in campo una prestazione ordinata e lineare.(dal 23’ stsuo l’assist per il gol di Orsolini, entra bene in partita).in mezzo al campo fa la differenza, vince la maggior parte dei duelli e recupera tantissimi palloni.(dal 41’ st).propositivo e non banale, si trova a suo agio sulla trequarti e questo si nota. Bene così.(dal 34’ stmette minuti sulle gambe).è presente in ogni azione, prima involontariamente fornisce l’assist a Posch e poi segna due gol anche se il primo viene purtroppo annullato per fuorigioco.ha l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto e di farsi notare, non si tira indietro e gioca una gara ad alta intensità dopo un inizio sottotono.insieme ai compagni costruisce opportunità importanti, sicuramente più in partita rispetto alle ultime uscite.(dal 41’ st).il suo Bologna mette in campo un'ottima prestazione e vince meritatamente la partita cominciando il girone di ritorno nel migliore dei modi.