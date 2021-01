Bologna-Verona: 1-0



Skorupski 6: rientrato in campo dopo l’infortunio, si riprende il posto da titolare facendosi trovare pronto quando serve.



De Silvestri 6: corre tanto cercando la profondità ma ogni tanto va in appanno. Alti e bassi nel corso del match.



Danilo 6: la difesa oggi fa quello che è chiamata a fare ed il merito è anche suo. Il muro con Tomiyasu è invalicabile.



Tomiyasu 6.5: da centrale questa volta non delude, gara monumentale in cui sa farsi valere contro Barak e compagni.



Dijks 6: meglio in fase difensiva che in quella offensiva, la condizione probabilmente non è ancora quella ottimale.



Dominguez 6: la coppia con Schouten è davvero di qualità, fa da collante tra i reparti con spirito di sacrificio e volontà.



(dal 30’ st Svanberg 6.5: mantiene l’equilibrio nella metà campo e ha la palla per il raddoppio).



Schouten 6.5: particolarmente ispirato, il lancio che porta poi al rigore è praticamente un cioccolatino da scartare. Bene così.



Orsolini 7: prova coraggiosa e determinata, segna dal dischetto il gol della vittoria con un’esecuzione perfetta.



(dal 31’ st Skov Olsen 6: senza infamia e senza lode).



Soriano 6.5: si riprende il ruolo del protagonista, fa girare al meglio la squadra con giocate importanti e imprevedibili.



Vignato 6: preciso e attento, ci tiene a non sfigurare contro la sua ex squadra. Con i piedi fa spesso quello che vuole.



(dal 39’ st Sansone: s.v.).



Barrow 6: torna a fare la prima punta dopo diverso tempo, lavora per i compagni ma non riesce a fare la differenza.



(dal 31’ st Palacio 6: tiene alta la squadra nei minuti finali).





All. Mihajlovic 6.5: il tecnico rossoblù apporta qualche modifica nella formazione titolare e il campo questa volta gli dà ragione con una vittoria importante.