Bologna-Fiorentina: 1-1



Skorupski 6.5: sul gol le colpe sono minime, per il resto la Fiorentina lo impegna solo un’altra volta dove compie una parata incredibile.



Tomiyasu 6: pur partendo da dietro, spesso e volentieri va più in profondità del compagno Orsolini. Da migliorare però la fase difensiva.



Bani 6: la coppia con Danilo si dimostra solida, prova lineare senza troppe sbavature. Peccato per il giallo.



Danilo 6: coordina i compagni e rimane attento per l’arco dei novanta minuti, solo l’eurogol di Benassi spiazza tutti.



Denswil 5.5: pecca di concentrazione e non riesce a dare le garanzie che servono. Sicuramente da rivedere.



(dal 31’ s.t. Skov Olsen 6: pronti, via e all’attacco ma senza strafare).



Poli 6: gioca un primo tempo di corsa senza però entrare mai davvero in partita. Esce dal campo e al suo posto arretra Soriano.



(dal 13’ s.t. Santander 6: entra per dare un riferimento in attacco e dare una mano ai compagni).



Medel 5.5: il centrocampo oggi soffre più del solito, dai duelli persi ai contrasti mancati la prova del cileno non è del tutto sufficiente.



(dal 38’ s.t. Svanberg: s.v.)



Orsolini 7: la Viola crea un muro difficile da superare, lui ci prova fino all’ultimo trovando il gol del pareggio al 94’.



Soriano 6: gli avversari lo temono ma nonostante sia controllato a vista, riesce comunque ad farsi notare prima sulla trequarti e poi come mediano.



Sansone 5.5: ha poche idee e tutte inconcludenti. Invece che incidere rimane a guardare, salvo una ghiotta occasione nel secondo tempo.



Palacio 6: svaria su tutti i fronti portandosi dietro il peso dell’attacco, un gol annullato ma tanta personalità.





All. Mihajlovic 6: il suo Bologna oggi è meno in forma del solito ma trova comunque il pareggio all’ultimo minuto senza mai arrendersi.