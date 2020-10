altalenante nel corso del match, risponde ai gol presi con due ottime parate ma non basta.meglio in fase offensiva rispetto a quella difensiva, spinge in avanti ma non si risparmia.sostituisce un infortunato De Silvestri senza esserne totalmente all’altezza).mostra un atteggiamento migliore rispetto agli altri nei primi 45 minuti e poi si perde. L’autogol che decreta la sconfitta porta la sua firma.il gol è un grosso problema soprattutto quando ne subisci quattro, può far di più come il resto del quartetto.un passo indietro rispetto alle ultime gare, subisce le discese del Sassuolo senza trovare il guizzo per ripartire.padrone del centrocampo a tutti gli effetti, duella con gli avversari senza paura e fa da filtro tra i reparti. Prezioso.ad un inizio in salita, risponde con il gol decisivo sui finale del primo tempo. Bene così.non sfigura ma non si distingue).si riprende la maglia da titolare e cresce a partita in corso fino ad arrivare al gol tanto voluto quanto atteso.autore del primo gol rossoblù e di un assist, trascina il reparto avanzato a suon di giocate. Per lui il trend continua ad essere più che positivo.non trova il gol ma si fa notare, soprattutto sul finale del primo tempo. Difficile da marcare e sempre pronto ad intervenire per i compagni.non incisivo come si spera, senza infamia e senza lode).la palla davanti passa sempre dai suoi piedi, fornisce l’assist a Soriano e non si tira mai indietro quando c’è da provare a concludere.: il Bologna si spegne negli ultimi minuti e lui non può molto).gioca bene le sue carte con un Bologna propositivo ma la difesa crolla e mette in mostra il suo limite più grande.