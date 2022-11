alterna buone parate a qualche ingenuità, sul rigore indovina la direzione del tiro ma non riesce ad arrivarci.corre avanti indietro sulla fascia cercando di supportare i compagni e poi arriva per lui il primo gol con la maglia del Bologna.meglio rispetto al compagno ma si limita all’ordinario, non delude ma non eccelle.giornata no per il difensore rossoblù, sua la responsabilità del rigore che decreta il momentaneo vantaggio del Torino.fatica e non poco sulla sua zona di campo, in avanti non incide e anche in difesa è da rivedere.(dal 1’ stmeglio del compagno che sostituisce).cresce nel corso della partita, ad un inizio complicato risponde con un buon secondo tempo.nella prima frazione di gioco si rende pericoloso ma nel secondo Motta sceglie di sostituirlo e farlo rifiatare.(dal 13’ stmette in campo ciò che serve maggiormente, l’esperienza, fornendo anche l’assist per il vantaggio rossoblù).alti e bassi nel corso del match, a volte cala di concentrazione e di intensità.(dal 13’ stentra e segna, così come lunedì scorso, nulla da aggiungere).si limita al compitino senza strafare, strappa la sufficienza ma da lui ci si aspetta di più.(dal 42’ st).tanto fumo e niente arrosto, si fa vedere poco e per questo viene sostituito.(dal 1’ stfornisce l’assist perfetto per la rete di Orsolini).tanto lavoro sporco a favore dei compagni, qualche insidia per i difensori avversari ma purtroppo non riesce ad andare in gol.il Bologna non demorde e dopo la rete subita su rigore riesce a reagire e a portare a casa una vittoria grazie anche all’innesto di Orsolini dalla panchina.