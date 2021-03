Cagliari-Bologna 1-0: incolpevole sul gol. Splendida la parata in uscita su Simeone.: quando c'è da spingere in fase offensiva lui non c'è.: quando c'è da mettere il piede il bulgaro lo fa senza problemi. Buonissima la sua prima gara in Serie A.(dal 30' s.t: fa la diga di centrocampo come richiesto dal suo allenatore).: sfiora il gol ma in fase difensiva balla in troppe occasioni.: poche scorribande in fase offensiva. Poteva e doveva spingere di più.(dal 19' s.t: entra con buona verve e mette Zappa in difficoltà).: va vicino al gol del pareggio con una bella girata volante. Tiene a galla il centrocampo falsineo.(dal 30' s.t: non riesce a cambiare il ritmo partita come dovrebbe).: salva la squadra dopo soli cinque minuti con una deviazione volante su un tiro di Joao. Soffre in mediana ma lotta su ogni pallone. Costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio dopo trenta minuti.(dal 32' p.t: soffre il centrocampo di casa. Tiene in gara i sui salvando un gol su Pavoletti)-: si dimentica di marcare Rugani in occasione del gol. In fase offensiva non passa mai Klavan. Il suo errore costa caro alla squadra.(dal 19' s.t: chiamato a dare la spinta decisiva in attacco. Non riesce a portare a termine la missione).la doppia marcatura su di lui non lo lascia giocare quasi mai. La gabbia si è rivelata fatale.: il più pericoloso degli ospiti. Come esce Rugani mette in mostra tutto il suo talento.troppi gli errori del gambiano. Raramente trova la porta avversaria.All: le mosse della disperata rimonta arrivano troppo tardi. Chiede ai suoi una vittoria salvezza ma la testa era altrove.