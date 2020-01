Torino-Bologna 1-0



Skorupski 6: non è chiamato a compiere nessuna parata di rilievo, ma svolge solamente l’ordinaria amministrazione. Non può nulla sul gol di Berenguer.



Tomiyasu 6: nel complesso la sua prestazione è sufficiente, anche se in alcune occasioni sembra avere dei cali di attenzione che lo portano a commettere qualche errore.



Bani 5,5: partita molto complicata per il numero 13 del Bologna che non riesce ad arginare Belotti. Dopo un quarto riceve un giallo per un fallo su Belotti e, poco dopo, rischia il secondo per un intervento identico sempre sul Gallo.



(dal 27’ s.t. Olsen 6,5: sulla destra arriva sempre con facilità sul fondo)



Danilo 6: nel primo tempo fatica a contenere gli attaccanti del Torino. Cresce con il passare dei minuti e nella seconda parte di incontro guida senza particolari problemi la linea difensiva della propria squadra.



Mbaye 6: buona la prestazione del terzino sinistro del Bologna, soprattutto in fase difensiva. De Silvestri sulla destra non riesce mai ad arrivare al cross, merito anche del numero 15 del Bologna che non concede spazi all’avversario.



Poli 6,5: molto dinamico in mezzo al campo. Bravo in fase di interdizione a interrompere diverse azioni del Torino e a far ripartire poi la propria squadra. Si propone anche spesso in fase offensiva.



Schouten 6: nel giorno del suo compleanno è chiamato a sostituire l’infortunato Medel in mediana. Gioca una buona prestazione, vincendo molti duelli individuali in mezzo al campo: non a caso è uno dei giocatori che ha recuperato più palloni nella partita.



Orsolini 6,5: è tra i più vivaci in casa Bologna. Quando punta l’avversario riesce quasi sempre a saltarlo, commette qualche errore in fase di appoggio ma la sua prestazione è comunque più che positiva.



(dal 32’ Santander: sv)



Soriano 6: dimostra che non è quel giocatore inconsistente che si era visto lo scorso anno durante la sua esperienza in granata. Cresce minuto dopo minuto e, in particolare nel secondo tempo, riesce a mostrare le sue qualità tecniche.



Sansone 5,5: con De Silvestri ammonito dopo appena quattro minuti, ci si sarebbe aspettati che il numero 10 rossoblù lo puntasse con maggiore continuità di quanto invece fa. Invece solamente nel secondo tempo lo si vede entrare nel vivo del gioco.



Palacio 5: nel secondo tempo è prima sfortunato nel colpire un palo di testa, poi però si divora per due volte, sempre da solo davanti al portiere avversario, il gol del pareggio. Due errori che pesano come macigni.





All. Mihajlovic 6: viene accolto dai cori e dagli applausi dei suoi ex tifosi. Il suo Bologna esce dal campo sconfitto ma a testa alta e quest’oggi avrebbe meritato senza dubbio qualcosa in più. Per tutto i secondo tempo schiaccia il Torino nella propria metà campo.